Margarita Rosa de Francisco volvió a ocupar el centro de la conversación pública tras publicar un mensaje en su cuenta de X que generó sorpresa, críticas y preocupación. El trino —“Mi rey, haz lo tuyo: ¡viólame!”— se viralizó en cuestión de minutos y desató un intenso debate sobre el uso del lenguaje en plataformas abiertas, especialmente en un país donde la violencia sexual continúa siendo un tema profundamente sensible.
La publicación, sin contexto ni destinatario explícito, dio pie a múltiples interpretaciones. En redes, usuarios se apresuraron a especular sobre a quién podría ir dirigido el mensaje, mencionando desde figuras políticas hasta comunicadores. Otros, en cambio, insinuaron que la actriz habría confundido la red social con un chat privado. Frases como “Margie, te equivocaste de app” o “En el Congreso puedes encontrar a tu rey” circularon ampliamente, acompañadas de ironías y críticas.
La discusión tomó un rumbo más serio cuando Vicky Dávila respondió directamente al mensaje de Margarita Rosa. Desde su cuenta, escribió: “Margarita, no sé cómo se sienten las mujeres violadas, abusadas, acosadas, maltratadas sexualmente, al leer esto tan puerco, de la boca de alguien como usted, que tantas mujeres admiraron o admiran”. Su comentario avivó el debate, especialmente entre quienes consideran que figuras públicas deben asumir una mayor responsabilidad sobre el impacto de sus palabras.
La conversación en redes también rescató polémicas previas protagonizadas por la caleña y referencias a su afinidad política, mezclando críticas, sarcasmos e incluso discusiones sobre espiritualidad y coherencia pública. Algunos usuarios citaron controversias recientes del presidente Gustavo Petro, mientras otros rechazaron que el humor o la ironía se utilicen en torno a temas de violencia sexual.
Hasta ahora, Margarita Rosa de Francisco no ha ofrecido una aclaración sobre la intención o el contexto de su publicación. En ausencia de una explicación, la controversia sigue abierta: mientras algunos piden moderación y responsabilidad por parte de figuras influyentes, otros interpretan el post como un error, un ejercicio fallido de sarcasmo o una frase descontextualizada que se salió de control.