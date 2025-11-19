Margarita Rosa de Francisco volvió a ocupar el centro de la conversación pública tras publicar un mensaje en su cuenta de X que generó sorpresa, críticas y preocupación. El trino —“Mi rey, haz lo tuyo: ¡viólame!”— se viralizó en cuestión de minutos y desató un intenso debate sobre el uso del lenguaje en plataformas abiertas, especialmente en un país donde la violencia sexual continúa siendo un tema profundamente sensible.

La publicación, sin contexto ni destinatario explícito, dio pie a múltiples interpretaciones. En redes, usuarios se apresuraron a especular sobre a quién podría ir dirigido el mensaje, mencionando desde figuras políticas hasta comunicadores. Otros, en cambio, insinuaron que la actriz habría confundido la red social con un chat privado. Frases como “Margie, te equivocaste de app” o “En el Congreso puedes encontrar a tu rey” circularon ampliamente, acompañadas de ironías y críticas.

La discusión tomó un rumbo más serio cuando Vicky Dávila respondió directamente al mensaje de Margarita Rosa. Desde su cuenta, escribió: “Margarita, no sé cómo se sienten las mujeres violadas, abusadas, acosadas, maltratadas sexualmente, al leer esto tan puerco, de la boca de alguien como usted, que tantas mujeres admiraron o admiran”. Su comentario avivó el debate, especialmente entre quienes consideran que figuras públicas deben asumir una mayor responsabilidad sobre el impacto de sus palabras.