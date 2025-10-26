Cali vivió una noche inolvidable con la presentación de Shakira en el estadio Pascual Guerrero, donde la cantante barranquillera deslumbró a miles de fanáticos con su energía, su voz inconfundible y una puesta en escena que combinó pop, ritmos latinos y el toque único de la salsa caleña.

El concierto formó parte de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran World Tour”, un espectáculo que celebra su más reciente álbum y que ha recorrido con éxito los principales escenarios del mundo. En esta ocasión, la artista sorprendió al público al compartir escenario con la reconocida orquesta Grupo Niche, ícono de la salsa colombiana.

Con canciones como ´Pies descalzos´, ´Te felicito´ y ´TQG´, Shakira repasó los grandes momentos de su carrera, mientras invitaba a los asistentes a cantar y bailar en una velada que combinó emoción, nostalgia y orgullo colombiano.

Durante el show, la artista expresó su emoción por regresar a su país y agradeció la calidez del público. “Cali tiene una energía que no se compara con ninguna otra ciudad, ustedes hacen que mi corazón baile”, dijo entre aplausos y gritos de los asistentes.

El momento más vibrante de la noche llegó cuando el Grupo Niche subió al escenario para interpretar clásicos como “Cali pachanguero” y “Gotas de lluvia”, mientras Shakira los acompañaba con pasos de salsa y un carisma que conquistó por completo al público. La combinación de pop internacional y salsa tradicional generó una ovación unánime y se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto.

