Inicio
Entretenimiento

Anitta anuncia canción con Shakira y enciende la expectativa

Lun, 06/04/2026 - 11:31
El tema se llamará “Choka choka” y podría sonar en el show de Copacabana.
Shakira-Annita -colaboración-musical
Créditos:
IG: @anitta -@shakira

La cantante brasileña Anitta confirmó que Shakira será parte de su nuevo álbum Equilibrivm, uno de los lanzamientos más esperados del pop latino en abril.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción por esta colaboración y reveló que la canción que interpretarán juntas se llamará “Choka choka”. La publicación estuvo acompañada por una imagen tipo carta de tarot en la que ambas artistas aparecen representadas, Shakira bajo el sol y Anitta bajo la luna.

Lea también: Shakira y Beéle lanzan ‘Algo tú’, canción con sonidos del Caribe

Tras conocerse la noticia, los seguidores de ambas cantantes comenzaron a reaccionar de inmediato y a especular sobre una posible presentación en vivo del tema. Una de las teorías más fuertes apunta al concierto gratuito que Shakira ofrecerá el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

El disco Equilibrivm será lanzado el 16 de abril y marcará el cuarto proyecto global de Anitta. El álbum incluirá canciones en portugués, español e inglés, como parte de la estrategia internacional que la artista ha consolidado en los últimos años.

Según lo adelantado por su equipo, el lanzamiento se hará en dos fases. La primera estará enfocada en el público brasileño, con temas inéditos en portugués que explorarán géneros como el funk, la samba y el reggae.

Además de Shakira, el proyecto contará con colaboraciones de artistas como Luedji Luna y Rincon Sapiência, y ya ha tenido algunos adelantos como el sencillo “Pinterest”.

Con este lanzamiento, Anitta continúa fortaleciendo su presencia global y suma una nueva colaboración de alto perfil junto a una de las artistas latinas más influyentes del mundo.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Shakira
Annita
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
¡En Vivo! Artemis II sobrevuela el lado oscuro de la luna
Artemis II-lado-oscuro-luna
Astronautas de Artemis II sobrevolarán la cara oculta de la Luna y marcarán un récord de distancia.
Mundo
La OMS cumple 78 años y pone a la ciencia en el centro del debate sanitario
OMS celebra su 78 aniversario con un llamamiento a apoyar la ciencia para avanzar en salud Ginebra, 6 abr (EFE).- El Día Mundial de la Salud (7 de abril), en el que la OMS celebra su 78 aniversario, estará dedicado este año a los avances que la ciencia ha logrado para mejorar las condiciones sanitarias de la humanidad en las últimas décadas, según anunció la agencia sanitaria de la ONU en un comunicado. "Juntos por la salud, apoya a la ciencia" es el lema este año de la jornada mundial, en la que la Organi
En su aniversario 78, la OMS dedicó el Día Mundial de la Salud a defender la ciencia como motor de los avances sanitarios.
Mundo
Trump advierte que Irán puede ser “aniquilado en una noche”
Trump-ultimatum-Irán
El mandatario fijó un plazo para reabrir el paso clave o enfrentar ataques a infraestructura.
Mundo
¿Por qué se perderá todo tipo de comunicación con Artemis II?
Goodnight Moon
La misión de la NASA quedará incomunicada al pasar por la cara oculta de la Luna, en uno de los momentos más críticos y a la vez más esperados del viaje.