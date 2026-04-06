La cantante brasileña Anitta confirmó que Shakira será parte de su nuevo álbum Equilibrivm, uno de los lanzamientos más esperados del pop latino en abril.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción por esta colaboración y reveló que la canción que interpretarán juntas se llamará “Choka choka”. La publicación estuvo acompañada por una imagen tipo carta de tarot en la que ambas artistas aparecen representadas, Shakira bajo el sol y Anitta bajo la luna.

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Tras conocerse la noticia, los seguidores de ambas cantantes comenzaron a reaccionar de inmediato y a especular sobre una posible presentación en vivo del tema. Una de las teorías más fuertes apunta al concierto gratuito que Shakira ofrecerá el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

El disco Equilibrivm será lanzado el 16 de abril y marcará el cuarto proyecto global de Anitta. El álbum incluirá canciones en portugués, español e inglés, como parte de la estrategia internacional que la artista ha consolidado en los últimos años.

Según lo adelantado por su equipo, el lanzamiento se hará en dos fases. La primera estará enfocada en el público brasileño, con temas inéditos en portugués que explorarán géneros como el funk, la samba y el reggae.

Además de Shakira, el proyecto contará con colaboraciones de artistas como Luedji Luna y Rincon Sapiência, y ya ha tenido algunos adelantos como el sencillo “Pinterest”.

Con este lanzamiento, Anitta continúa fortaleciendo su presencia global y suma una nueva colaboración de alto perfil junto a una de las artistas latinas más influyentes del mundo.