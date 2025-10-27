"Sin dignidad", la nueva humillada de Marbelle a Petro

Marbelle volvió a ocupar titulares, esta vez por sus fuertes declaraciones contra el presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario confirmara su separación de Verónica Alcocer durante el pasado fin de semana.

El anuncio del jefe de Estado generó una ola de reacciones en redes sociales, pues Petro reveló que la ruptura con la primera dama “ocurrió hace mil años”, dejando claro que la distancia entre ambos no era reciente. Sin embargo, la respuesta que más llamó la atención fue la de Marbelle, quien no dudó en lanzar un mensaje cargado de insultos y críticas a través de sus redes sociales.

“Y el drogadicto care crimen sin visa, sin dignidad, sin familia, sin poder, gamín de quinta, bruto, narco, culo roto, zopenco, inútil, perezoso, racista, misógino con ínfulas de rey del universo… ¿Ya despertaría del totazo?”, escribió la cantante, generando una fuerte división de opiniones entre los usuarios.