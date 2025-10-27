Inicio
"Sin dignidad", la nueva humillada de Marbelle a Petro

Lun, 27/10/2025 - 13:41
Una vez más Marbelle usó su cuenta de X para criticar fuertemente al presidente Gustavo Petro.
Marbelle volvió a ocupar titulares, esta vez por sus fuertes declaraciones contra el presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario confirmara su separación de Verónica Alcocer durante el pasado fin de semana.

El anuncio del jefe de Estado generó una ola de reacciones en redes sociales, pues Petro reveló que la ruptura con la primera dama “ocurrió hace mil años”, dejando claro que la distancia entre ambos no era reciente. Sin embargo, la respuesta que más llamó la atención fue la de Marbelle, quien no dudó en lanzar un mensaje cargado de insultos y críticas a través de sus redes sociales.

“Y el drogadicto care crimen sin visa, sin dignidad, sin familia, sin poder, gamín de quinta, bruto, narco, culo roto, zopenco, inútil, perezoso, racista, misógino con ínfulas de rey del universo… ¿Ya despertaría del totazo?”, escribió la cantante, generando una fuerte división de opiniones entre los usuarios.

Una artista acostumbrada a la controversia

Marbelle, quien ha construido una sólida carrera en la música popular y ha incursionado en la televisión con la telenovela Amor sincero —basada en su propia vida—, no es ajena a la polémica. En varias ocasiones ha expresado su rechazo al Gobierno de Gustavo Petro, convirtiéndose en una de las figuras del entretenimiento más críticas del actual presidente.

A lo largo de los años, la artista ha manifestado su postura política de manera frontal, lo que le ha traído tanto respaldo como cuestionamientos en redes. En esta oportunidad, su comentario volvió a dividir a los internautas entre quienes apoyan su libertad de expresión y quienes consideran que su mensaje excede los límites del respeto.

