Valentina Taguado se despidió de MasterChef con sentido mensaje

Mié, 26/11/2025 - 09:51
Valentina Taguado rompió el silencio después de no lograr ganar la séptima temporada de 'MasterChef Celebrity'.
La séptima entrega de MasterChef Celebrity llegó a su esperado desenlace la noche de este 25 de noviembre, en una final que reunió talento, tensión y momentos profundamente emotivos. Las finalistas Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi y Valentina Taguado se enfrentaron a una serie de desafíos culinarios diseñados para poner a prueba su técnica, creatividad y fortaleza emocional.

La producción, como ya es tradición, grabó varias versiones del capítulo final para evitar filtraciones del resultado, aumentando el misterio alrededor de una competencia que mantuvo a los televidentes al borde de sus asientos.

La lesión que complicó el camino de Valentina Taguado

Valentina Taguado llegó a la final como una de las favoritas del público, pero su última presentación estuvo marcada por un inesperado obstáculo. Durante el desafío definitivo, un mal movimiento terminó afectando una de sus rodillas. Aunque el equipo médico intervino de inmediato, la molestia persistió durante las dos horas y media del reto, dificultando su desplazamiento por la cocina y obligándola a trabajar con mayor esfuerzo.

Aun así, la creadora de contenido decidió continuar. Su plato, titulado “Dedicatoria al cielo”, fue un homenaje a su abuela, quien falleció durante las grabaciones del reality. Su propuesta gastronómica estuvo cargada de significado personal y representó momentos clave de su historia familiar, logrando conmover al público y al jurado.

La coronación de Violeta Bergonzi

Tras un enfrentamiento reñido y dos episodios finales llenos de intensidad, Violeta Bergonzi fue anunciada como la ganadora de MasterChef Celebrity 2025. Su desempeño en las pruebas, su creatividad y su evolución durante la temporada le valieron el reconocimiento máximo del programa.

El anuncio fue recibido con sorpresa y emoción, mientras las demás finalistas destacaban el compañerismo y la fuerza que marcó esta edición.

La despedida de Valentina: una experiencia que marcó su vida

Después de conocerse el resultado, Valentina Taguado compartió un mensaje de gratitud acompañado de un carrete de fotos que resumió su paso por el concurso. Con nostalgia y alegría, escribió:

GRACIAS MasterChef. Hoy se acabó una de las mejores experiencias de mi vida, la disfrutamos de principio a fin. ¡Aprendimos, nos reímos, lloramos, amamos y cocinamos! ¡Qué gran final! Una producción increíble, con personas increíbles (…) Si se logran los sueños desde las risas y el amor. Recuerdos increíbles, maravillosos, imborrables. Persigan sus sueños, ríanse en el proceso y destilen amor. Gracias a los que llegaron hasta aquí. TE AMO MasterChef

Valentina Taguado
MasterChef 
