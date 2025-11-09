Inicio
¿Yina Calderón, otra vez expulsada de otro reality?

Dom, 09/11/2025 - 17:38
La influencer repite su historial de violencia en realities y vuelve a quedar fuera por agresión.
Créditos:
Canal RCN

Yina Calderón no cambia... y los realities tampoco la aguantan. La influencer colombiana fue expulsada de ‘La Mansión de Luinny’, programa grabado en República Dominicana, tras protagonizar un nuevo episodio de agresión contra dos de sus compañeras.

Todo comenzó cuando Yina ingresó a la sala de maquillaje para arreglarse el cabello. Pero al encender el secador, una nube de harina de trigo salió disparada del aparato, desatando su furia. La influencer estalló en plena grabación y fue directo a buscar a Ana y Piry, dos participantes con quienes ya había tenido choques previos dentro del reality.

Lea también: La millonada que habría ganado Yina Calderón por estar en LCDLF

La confrontación fue explosiva. Frente a las cámaras, Yina las encaró, las insultó y terminó agrediendo físicamente a una de ellas. “Yo no me dejo de nadie”, gritó en su defensa durante una transmisión en vivo en la que intentó justificar su reacción.

El equipo de producción, encabezado por el conductor Luinny Corporán, no tardó en tomar la decisión: expulsión inmediata por violar las normas de convivencia del programa. El video del momento ya circula ampliamente en redes sociales.

Yina Calderón no es nueva en estas historias. En ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ ya había tenido peleas físicas que terminaron en sanciones. Y hace apenas unos meses en ‘La Casa de los Famosos’ también fue protagonista de varias discusiones y enfrentamientos con participantes como Melissa Gate, Karina y Altafulla. Todo parece indicar que su temperamento fuerte y su necesidad de confrontación siguen dejándola fuera... una y otra vez.

Mientras unos la celebran como “auténtica”, muchos otros la critican por su incapacidad de convivir y convertir cada reality en un campo de batalla.

Por ahora, Calderón vuelve a quedar fuera, pero eso sí: viral, polémica y más visible que nunca.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
