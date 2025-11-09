Cinco militares del Ejército Nacional fueron secuestrados este domingo 10 de noviembre en zona rural del municipio de Tame, Arauca, luego de ser interceptados por un grupo armado en un retén ilegal mientras se movilizaban en un bus de servicio intermunicipal.
Según informó la Defensoría del Pueblo, los uniformados no se encontraban en una misión oficial y viajaban como pasajeros cuando el vehículo fue obligado a detenerse por hombres armados en el corregimiento de Santo Domingo. Al identificar a los cinco militares, estos fueron privados de la libertad y trasladados con rumbo desconocido.
Aunque aún no hay confirmación oficial sobre los autores del secuestro, en la zona tienen presencia activa estructuras del ELN y de las disidencias de las FARC, por lo que se presume que alguno de estos grupos estaría detrás del hecho.
La Defensoría del Pueblo exigió la liberación inmediata y sin condiciones de los militares y advirtió que, de no hacerse, se podría configurar una violación al derecho internacional humanitario por toma de rehenes.
Las autoridades adelantan operaciones de búsqueda e inteligencia para dar con el paradero de los soldados y asegurar su pronto retorno.