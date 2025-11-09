Inicio
Regiones

Cinco militares fueron secuestrados en Tame, Arauca

Dom, 09/11/2025 - 17:12
Los soldados fueron retenidos por un grupo armado ilegal en zona rural de Tame.
soldados-secuestrados-arauca
Créditos:
Fuerza de Tarea Omega

Cinco militares del Ejército Nacional fueron secuestrados este domingo 10 de noviembre en zona rural del municipio de Tame, Arauca, luego de ser interceptados por un grupo armado en un retén ilegal mientras se movilizaban en un bus de servicio intermunicipal.

Según informó la Defensoría del Pueblo, los uniformados no se encontraban en una misión oficial y viajaban como pasajeros cuando el vehículo fue obligado a detenerse por hombres armados en el corregimiento de Santo Domingo. Al identificar a los cinco militares, estos fueron privados de la libertad y trasladados con rumbo desconocido.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre los autores del secuestro, en la zona tienen presencia activa estructuras del ELN y de las disidencias de las FARC, por lo que se presume que alguno de estos grupos estaría detrás del hecho.

La Defensoría del Pueblo exigió la liberación inmediata y sin condiciones de los militares y advirtió que, de no hacerse, se podría configurar una violación al derecho internacional humanitario por toma de rehenes. 

Lea también: Disidencias de las Farc secuestraron a dos soldados en La Macarena, Meta

Las autoridades adelantan operaciones de búsqueda e inteligencia para dar con el paradero de los soldados y asegurar su pronto retorno.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Secuestro
Arauca
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Asesinan a dos policías en Betulia, Antioquia
policías-asesinados-antioquia
Los uniformados fueron atacados en zona rural de Betulia; la Gobernación ofrece recompensa de hasta $500 millones.
Entretenimiento
¿Yina Calderón, otra vez expulsada de otro reality?
yina-calderon-expulsion-reality
La influencer repite su historial de violencia en realities y vuelve a quedar fuera por agresión.
Regiones
Cinco militares fueron secuestrados en Tame, Arauca
soldados-secuestrados-arauca
Los soldados fueron retenidos por un grupo armado ilegal en zona rural de Tame.
Fútbol
Medellín, líder de la Liga BetPlay; Nacional y Bucaramanga, con los mismos puntos
balon-liga-betplay
La Liga BetPlay entra en su recta final con un triple empate en la punta y varios equipos aún peleando por clasificar.
Kien Opina
Juan Pablo Manjarres
Dom, 09/11/2025 - 09:47
Sí, el niño puede perder el año
Juan Pablo Manjarres
Paloma Valencia
Dom, 09/11/2025 - 07:16
Una enfermedad muy rara
Paloma Valencia
Cristina Plazas Michelsen
Dom, 09/11/2025 - 07:10
¿Genialidad ¡NarcoTerrorismo!
Cristina Plazas Michelsen
Juan Restrepo
Sáb, 08/11/2025 - 07:48
Nuestra fábrica de mercenarios
Juan Restrepo