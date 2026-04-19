Remontada clave y aporte de Díaz

El Bayern comenzó en desventaja con el 0-1 del Stuttgart al minuto 21, pero reaccionó rápidamente. En poco más de un minuto dio vuelta al marcador con goles de Raphael Guerreiro y Nico Jackson, este último tras una jugada liderada por Luis Díaz, quien asistió para el 2-1.

El equipo amplió la ventaja con un tanto de Alphonso Davies y luego Harry Kane marcó el 4-1 en el inicio del segundo tiempo. Stuttgart descontó sobre el final, pero sin cambiar el desenlace.

Temporada dominante del campeón

El Bayern aseguró el título con cuatro jornadas de anticipación, tras una campaña en la que solo cedió once puntos en 30 partidos. Además, alcanzó un récord de 109 goles en la temporada.

En ese rendimiento ofensivo, Luis Díaz tuvo un papel destacado con 15 goles, siendo el segundo máximo anotador del equipo y uno de los más influyentes del torneo.

Por su parte, Harry Kane lidera la tabla de goleadores con 32 tantos, muy por encima de sus perseguidores.

Con este título, Díaz suma su primera Bundesliga y consolida una temporada clave en el fútbol alemán, siendo protagonista en uno de los equipos más dominantes de Europa.