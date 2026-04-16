El objetivo principal ya estaba en el bolsillo: el cupo al Mundial Sub-17 era una realidad tras alcanzar las semifinales. Sin embargo, la Selección Colombia no se conformó con el tiquete internacional y saltó al césped con la ambición de quien se sabe protagonista. En una exhibición de contundencia y orden táctico, el equipo nacional derrotó 0-3 a Brasil, asegurando su presencia en la gran final del certamen continental.

Desde el pitazo inicial, el planteamiento de la 'Tricolor' desafió la lógica conservadora. Lejos de replegarse ante el peso histórico de la 'Canarinha', el conjunto colombiano apostó por un juego directo, buscando castigar los espacios vacíos que el rival dejaba en su retroceso. Si bien la intención era clara y las conexiones ofensivas generaban fluidez, la claridad en el último cuarto de cancha brilló por su ausencia durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

Brasil, por su parte, no fue un espectador pasivo y generó las opciones más nítidas antes del descanso. La resistencia colombiana encontró en el portero Luigi Ortiz a su primer héroe, quien respondió con seguridad ante un cabezazo con sello de gol que terminó siendo despejado por la defensa. Poco antes de que los equipos se retiraran a los vestuarios, Riquelme Henrique estuvo a punto de romper el celofán con un disparo que se marchó apenas desviado, dejando una sensación de paridad tensa en el ambiente.

El rugido de Mosquera y la sentencia de Escorcia

El guion del partido cambió drásticamente tras el paso por los camerinos. Adrián Mosquera avisó temprano, en el minuto 50, con una jugada individual eléctrica donde eludió a dos defensores del Independiente Medellín antes de sacar un remate que se fue por encima del travesaño. Fue el preludio del estallido. Apenas cuatro minutos después, el mismo Mosquera probó suerte desde fuera del área con un disparo potente que impactó en el vertical y, en una trayectoria milimétrica, cruzó la línea de gol para decretar el 1-0.

Con la ventaja a favor, Colombia ganó en confianza y encontró en José Escorcia al ejecutor ideal para cerrar el partido. El volante fue el arquitecto del segundo tanto al recuperar un balón en la zona medular y trazar una diagonal perfecta; allí, Matías Caicedo leyó el movimiento y filtró un pase preciso que Escorcia definió con un toque sutil ante la salida del arquero brasileño.

Ya en el tiempo de descuento, cuando el cronómetro marcaba el quinto minuto de adición, la superioridad colombiana se transformó en goleada. Escorcia selló su doblete personal con un remate excelso que dejó sin opciones al guardameta rival, sentenciando el 3-0 definitivo. Con esta victoria categórica, la 'Tricolor' se instala en la final del Sudamericano Sub-17, donde aguarda con ansias al ganador de la llave entre Argentina y Ecuador para disputar el trono del continente.