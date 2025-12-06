La Selección Colombia ya tiene definido el camino que recorrerá en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que marcará su séptima participación en una cita orbital. El combinado nacional afrontará un grupo inédito en el que se medirá por primera vez en partido oficial ante selecciones de distintos continentes.

Colombia integrará un grupo de alta exigencia junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del Playoff 1 entre Nueva Caledonia, Jamaica o la República Democrática del Congo, rivales que aportan un componente de incertidumbre y expectativa al calendario de la Tricolor.

Un estreno con sabor histórico

El primer partido de Colombia será frente a Uzbekistán, en un duelo que marcará el debut de ambos seleccionados en una competencia oficial.

Colombia vs. Uzbekistán

Fecha: 17 de junio de 2026

Hora: 9:00 p. m. (hora de Colombia)

Sede: Ciudad de México

Un partido clave en la segunda jornada

El segundo compromiso será ante el ganador del playoff entre Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo, en un cruce que podría definir el rumbo de la Tricolor en el grupo.

Colombia vs. Jamaica / Nueva Caledonia / República Democrática del Congo

Fecha: 23 de junio de 2026

Hora: 9:00 p. m. (hora de Colombia)

Sede: Guadalajara

Un cierre de alto voltaje ante Portugal

El último partido de la fase de grupos será frente a Portugal, una de las selecciones de mayor tradición en el fútbol europeo, en un duelo que podría definir la clasificación a la siguiente ronda.

Colombia vs. Portugal

Fecha: 27 de junio de 2026

Hora: 6:30 p. m. (hora de Colombia)

Sede: Miami

De esta manera, Colombia buscará avanzar a la siguiente fase del Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.