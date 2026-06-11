Hay un aficionado que nunca se pierde un partido en el Estadio Azteca. Estuvo presente cuando el estadio recibió a algunas de las mayores leyendas del fútbol mundial y seguirá ocupando su asiento cuando vuelva a convertirse en escenario de una Copa del Mundo en 2026.

Lo curioso es que hace años dejó de comprar entradas, no necesita hacer fila para ingresar y tampoco tiene que preocuparse por encontrar lugar en las tribunas. Su nombre es Ignacio Villanueva Aguirre, aunque millones de aficionados lo conocen simplemente como Nachito.

Lo que hace especial su historia es que no se trata de un exjugador, un dirigente o una celebridad. Nachito era un aficionado más del Club América hasta que, a comienzos de los años 2000, ganó un concurso organizado por el Estadio Azteca para encontrar al seguidor más fiel.

Miles de personas podían presumir años acompañando a sus equipos desde las gradas, pero él fue el elegido para recibir un premio que nadie esperaba.

El aficionado que se quedó para siempre en el Azteca

En lugar de dinero, entradas vitalicias o algún reconocimiento tradicional, Ignacio Villanueva recibió algo mucho más inusual: una estatua de bronce inspirada en su imagen. La escultura fue instalada en una de las tribunas del estadio y desde entonces se convirtió en parte del paisaje del recinto deportivo más emblemático de México.

Con el paso de los años, Nachito dejó de ser únicamente un homenaje para transformarse en un símbolo de la afición. Mientras futbolistas, entrenadores y directivos iban y venían, él permanecía en el mismo lugar observando partidos, celebraciones, derrotas y momentos históricos.

Su figura se volvió tan popular que muchos visitantes comenzaron a buscarla como una atracción más del estadio.

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La fama de Nachito creció aún más durante la pandemia. Cuando los estadios cerraron sus puertas y los encuentros se disputaban sin público, las tribunas lucían vacías, pero la estatua seguía allí. Aquella imagen de un único espectador observando los partidos desde las gradas convirtió a Nachito en una especie de guardián silencioso del Azteca y reforzó la idea de que era el único aficionado que jamás faltaba a una cita con el fútbol.