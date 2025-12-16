Aunque Tolima salió con intensidad y generó peligro en los primeros minutos, la experiencia y el orden del equipo barranquillero se impusieron en los momentos clave. El tanto de Enamorado fue el tercero suyo en la final y amplió la diferencia global a un contundente 4-0, reflejo de la superioridad rojiblanca a lo largo de la serie.

Una final que se empezó a ganar en Barranquilla

El camino al título comenzó a pavimentarse en el estadio Metropolitano, donde Junior dio un golpe de autoridad en el partido de ida al golear 3-0 a Tolima. En aquella noche, el equipo salió con intensidad, pegó temprano con un golazo de Enamorado y amplió la ventaja con Brayan Castrillón, antes de que el propio Enamorado firmara su doblete antes del descanso.

Ese resultado dejó al Junior a un paso del título, con una ventaja que le permitió manejar la final de vuelta con inteligencia y carácter, incluso soportando los primeros intentos ofensivos del conjunto pijao en Ibagué.

La estrella once del Tiburón

Con esta consagración, Junior ratifica su lugar entre los grandes del fútbol colombiano y celebra una nueva estrella apoyado en una nómina equilibrada, un planteamiento sólido y el protagonismo de José Enamorado, decisivo en los momentos definitivos.

Barranquilla vuelve a celebrar.

El Tiburón es campeón.