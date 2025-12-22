Lamine Yamal debuta como youtuber con la camiseta de Colombia

Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, sorprendió a sus seguidores al estrenar su canal de YouTube con un recorrido por su casa luciendo la camiseta de la Selección Colombia. El futbolista español presumió el regalo que le hizo el colombiano Luis Díaz tras un amistoso en marzo de 2024, asegurando que, pese a tener "montañas" de ropa, la prenda tricolor ocupa un lugar privilegiado en su colección personal.

Durante el video, que ya es tendencia en España, Yamal mostró su lado más humano al confesar que no es una persona ordenada y que actualmente se encuentra en proceso de mudanza. Entre sus trofeos más valiosos, como el Golden Boy y el Trofeo Kopa, el delantero destacó que su recuerdo más preciado es el balón con el que le anotó a Francia en la Eurocopa 2024.

El futbolista también compartió detalles curiosos de su vida cotidiana: es un fanático del olor a vainilla, considera a la PlayStation 5 su "mejor amiga" y tiene el sueño de incursionar como DJ en el futuro. Además, bromeó sobre su soltería, atribuyéndola a su extraño hábito de despertarse de madrugada, una de las tantas revelaciones que han cautivado a su audiencia digital.