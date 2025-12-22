Inicio
Fútbol

Lamine Yamal debuta como youtuber con la camiseta de Colombia

Lun, 22/12/2025 - 17:07
La joya del Barça reveló su pasión por la Tricolor y secretos de su intimidad en su nuevo canal de videos.
Lamine Yamal muestra su casa en un video de YouTube
Créditos:
Canal de Lamine Yamal | YouTube

Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, sorprendió a sus seguidores al estrenar su canal de YouTube con un recorrido por su casa luciendo la camiseta de la Selección Colombia. El futbolista español presumió el regalo que le hizo el colombiano Luis Díaz tras un amistoso en marzo de 2024, asegurando que, pese a tener "montañas" de ropa, la prenda tricolor ocupa un lugar privilegiado en su colección personal.

Durante el video, que ya es tendencia en España, Yamal mostró su lado más humano al confesar que no es una persona ordenada y que actualmente se encuentra en proceso de mudanza. Entre sus trofeos más valiosos, como el Golden Boy y el Trofeo Kopa, el delantero destacó que su recuerdo más preciado es el balón con el que le anotó a Francia en la Eurocopa 2024.

El futbolista también compartió detalles curiosos de su vida cotidiana: es un fanático del olor a vainilla, considera a la PlayStation 5 su "mejor amiga" y tiene el sueño de incursionar como DJ en el futuro. Además, bromeó sobre su soltería, atribuyéndola a su extraño hábito de despertarse de madrugada, una de las tantas revelaciones que han cautivado a su audiencia digital.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Barcelona
Fútbol internacional
Más KienyKe
Política
Gobierno decreta la emergencia económica por 30 días
Gustavo Petro
El decreto 1390 de 2025 le permite al Ejecutivo expedir medidas con fuerza de ley para enfrentar el desfinanciamiento tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento y atender presiones fiscales acumuladas.
Regiones
Emergencia vial en Medellín: bus intermunicipal cayó a un abismo
Un bus intermunicipal con cerca de 25 pasajeros cayó a un abismo en la vía Santa Elena
Un bus intermunicipal con cerca de 25 pasajeros cayó a un abismo en la vía Santa Elena, Medellín. El accidente dejó cinco personas lesionadas.
Colombia
¡Ojo! Sube $100 el precio del diésel en Colombia
Estación gasolina
Desde el 20 de diciembre rige un incremento de $100 por galón en el diésel, mientras el precio de la gasolina se mantiene sin cambios, según la CREG.
