Santa Fe golea y mantiene viva la ilusión de clasificar

Santa Fe se resiste a quedar fuera de las finales de la Liga. El cuadro "Cardenal" hizo gala de dominio y efectividad para golear 5-0 al Cúcuta Deportivo en El Campín. Con este resultado, el club capitalino se mantiene en la pelea por un cupo entre los ocho mejores de la tabla.

Un inicio arrollador

El pitazo inicial dio paso a un vendaval rojiblanco que, en apenas tres minutos, ya tenía al Cúcuta contra las cuerdas con dos llegadas claras. La presión surtió efecto inmediato al minuto 4: Ómar Fernández Frasica capitalizó un contragolpe letal tras una asistencia de Franco Fagúndez para abrir el marcador. Sin embargo, la euforia inicial trajo consigo un exceso de confianza; sobre los 6 minutos, el conjunto "Motilón" empezó a explotar la banda izquierda y Santa Fe cedió el balón, permitiendo que el argentino Lucas Ríos se adueñara del mediocampo.

Ríos se convirtió en la pesadilla de la defensa local, exigiendo a Andrés Mosquera Marmolejo con remates de media distancia a los 9 y 20 minutos.

Pero justo cuando el empate parecía madurar, apareció la jerarquía individual: al minuto 21, Franco Fagúndez desenfundó un zurdazo magistral desde fuera del área que dejó sin opciones al portero Abadía, sentenciando un 2-0 que castigaba la falta de pegada visitante. Pese a la ventaja, la pasividad en la marca obligó a Marmolejo a vestirse de héroe nuevamente al minuto 29 tras otro intento de Ríos.

La eficacia de los dirigidos por Pablo Repetto —quien movía los hilos desde el banquillo— volvió a brillar al minuto 34. Hugo Rodallega, siempre oportuno, aprovechó un rebote tras un remate fallido de Yeicar Perlaza para empujar el balón y firmar el tercero. La recta final del primer tiempo fue un intercambio de errores y milagros: Marmolejo salvó su arco al 35; Perlaza desperdició una opción insólita frente al palo al 37 y Diego Calcaterra (del Cúcuta) perdonó de cabeza en el último suspiro antes del descanso.

Segunda parte: de trámite a goleada histórica

Para el complemento, Santa Fe refrescó sus líneas con los ingresos de Jader Obrian y Daniel Torres. Aunque el Cúcuta intentó reaccionar, el encuentro cayó en un bache de ritmo debido a las constantes faltas. Los cambios se sucedieron en ambos bandos, incluyendo el ingreso de Juan Ramírez en el arco visitante y la salida de referentes como Rodallega y Fagúndez para dar paso a Nahuel Bustos y Luis Palacios en el Rojo.

Los minutos finales parecían un trámite controlado para el equipo bogotano, que gestionaba la ventaja ante un rival diluido entre sustituciones. No obstante, cuando se pensaba que el juego terminaría 3-0, llegó la estocada final: al minuto 85, Alexis Zapata aprovechó un rebote en el área rival para marcar el cuarto. Pero faltaba el broche de oro: en tiempo de adición, Nahuel Bustos selló la victoria con un golazo para el 5-0 definitivo.

De esta manera, el 'León' llegó a 23 puntos (con un +4 en diferencia de gol) y deberá buscar la victoria ante Pasto e Inter de Bogotá para aspirar a un cupo a los PlayOffs.