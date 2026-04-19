El futuro del fútbol colombiano es prometedor, o por lo menos así lo certificó la Selección Colombia Sub 17. El equipo dirigido por Freddy Hurtado hizo historia este domingo al consagrarse campeón del Sudamericano de Paraguay, tras golear en la final (4-0) a Argentina.

La definición tuvo todos los tintes de una final épica: drama técnico, una espera interminable y una explosión de fútbol colombiano en el complemento. Ni la falta de luz pudo apagar su ambición de título.

El apagón que enfrió la final

Fue un duelo que, en sus primeros 20 minutos, se vio marcado por la estrategia. Ambos equipos se medían con respeto, con un juego trabado en el mediocampo y nula profundidad en las áreas.

Sin embargo, el verdadero protagonista del primer tiempo no fue un jugador, sino la infraestructura. Al minuto 30, una falla técnica en la iluminación obligó a detener el encuentro. La incertidumbre reinó en el estadio hasta que, trece minutos después, los ingenieros lograron solucionar el inconveniente. Con la luz de vuelta, el juez central añadió 15 minutos de reposición para compensar el bache.

Pero con la reanudación el guion cambió drásticamente. Colombia salió decidida a romper el cerrojo argentino. Aunque Samuel Martínez dio el primer aviso al 52' con un remate peligroso, la balanza se desequilibró definitivamente al minuto 60, cuando Miguel Agámez desenfundó un potente remate de media distancia para abrir el marcador y poner el 1-0 parcial antes del descanso.