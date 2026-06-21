Los futbolistas del Mundial 2026 salpicados con acusaciones de acoso

El Mundial 2026 no solo concentra la atención por los resultados deportivos. También ha puesto sobre la mesa una discusión incómoda para el fútbol internacional: la presencia de jugadores que compiten mientras enfrentan cargos, denuncias o antecedentes relacionados con presunta violencia sexual o de género.

Desde un enfoque de género, el tema exige una cobertura cuidadosa: respetar la presunción de inocencia, no revictimizar a las denunciantes y diferenciar entre procesos judiciales abiertos, investigaciones archivadas y señalamientos públicos que no llegaron a instancias legales.

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Achraf Hakimi, pendiente de juicio en Francia

Uno de los casos más recientes es el de Achraf Hakimi, jugador de Marruecos y del París Saint-Germain. La justicia francesa confirmó que deberá ir a juicio por una denuncia de violación presentada en 2023.

El futbolista ha negado los hechos y, tras conocerse la decisión judicial, afirmó en redes sociales que espera el juicio para poder hablar. Su caso vuelve a abrir el debate sobre cómo actúan las federaciones cuando una figura de alto rendimiento enfrenta acusaciones graves.

Thomas Partey y los cargos en Reino Unido

Thomas Partey, jugador de Ghana, también participa en el Mundial en medio de un proceso judicial. El futbolista se declaró no culpable de cargos por violación y agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por siete mujeres.

Aunque mantiene su libertad condicional y puede seguir jugando, su situación generó controversia durante el torneo. Canadá le negó la entrada para un partido de Ghana, mientras que Estados Unidos sí permitió su participación en otros encuentros.

Kaishu Sano y el caso en Japón

El japonés Kaishu Sano también ha sido mencionado por un caso de presunta agresión sexual. En 2024 fue detenido en Tokio junto a otros dos hombres tras la denuncia de una mujer por hechos que habrían ocurrido en un hotel.

Aunque el caso no ha tenido la misma exposición mediática que otros, su presencia en la selección japonesa ha sido cuestionada por organizaciones y usuarios en redes, que reclaman mayor transparencia frente a este tipo de antecedentes. El jugador admitió ser responsable y llegó a un acuerdo extrajudicial (le pagó una suma de dinero) a la víctima.

Casos cerrados: Cristiano Ronaldo y Neymar

Cristiano Ronaldo y Neymar también han sido señalados en el pasado por denuncias de violación, aunque sus casos tienen estados judiciales distintos.

En el caso de Ronaldo, una demanda civil presentada en Estados Unidos fue desestimada con perjuicio, lo que impide volver a presentar la misma reclamación. El portugués siempre negó la acusación y sostuvo que el encuentro fue consensuado. Cristiano le pagó 375.000 dólares a la mujeres para que firmara un acuerdo que la obliga a nunca más tocar el tema.

Neymar, por su parte, fue denunciado en 2019 por una mujer que lo acusó de violación en París. Asimismo, el brasilero fue acusado de forzar a una trabajadora de Nike a realizarle sexo oral. Ninguna llegó a juicio. La investigación fue cerrada en Brasil por falta de pruebas, y el jugador también negó los señalamientos.

Facundo Medina y el antecedente por violencia de género

El argentino Facundo Medina fue detenido en Francia en 2021 tras una denuncia por violencia de género presentada por su expareja. Según reportes de medios europeos y argentinos, el defensor fue liberado después de declarar ante las autoridades. El argentino admitió parcialmente su responsabilidad y aceptó un juicio abreviado.

Su convocatoria al Mundial 2026 reactivó preguntas sobre los criterios de las selecciones al momento de llamar a jugadores con antecedentes judiciales o denuncias previas.

Maduka Okoye

El portero nigeriano ha sido muy comentado en este Mundial 2026, más allá de su desempeño en la cama, por su atractivo físico. Pero lo que muchos no saben es que el año pasado fue protagonista de un fuerte escándalo cuando su pareja Jelicia Westhoff se pronunció en redes sociales con varias imágenes que demostrarían que abusó físicamente de ella.

La mujer denunció infidelidad, negligencia como padre y agresión física, sin embargo, esta denuncia no llegó a instancias legales, las publicaciones fueron eliminadas y ambos siguen como pareja, después de haber terminado en varias ocasiones. Vale tener presente que la selección nigeriana no logró clasificar en la Copa Mundo.