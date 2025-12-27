Inicio
Ataques rusos sacuden Ucrania antes de cita Trump-Zelenski

Sáb, 27/12/2025 - 15:02
Un muerto y varios heridos dejan hasta ahora los fuertes ataques rusos en la capital de Ucrania, Kiev, y otras regiones.
Ataques en Kiev
Créditos:
EFE

Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodirmir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Los ataques rusos, que tenían también como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.

En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados.

Además, 320.000 hogares se han quedado sin calefacción.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.

Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelenski, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.

Zelenski mantiene su exigencia de un control total de la región del Donbas y rechaza la presencia de tropas europeas y estadounidenses en Ucrania como parta de las garantías de seguridad para Kiev.

Este viernes el presidente ucraniano anunció que tiene previsto viajar a Florida para reunirse con Trump el próximo domingo, para debatir el borrador del plan de paz de Zelenski, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.

"El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90 %. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100 %", declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev. 

Creado Por
Agencia EFE
Ucrania
Rusia
