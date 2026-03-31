Durante décadas, ir a la Luna fue una historia contada solo por hombres. Entre 1968 y 1972, 24 astronautas viajaron hasta ella y ninguna mujer estuvo allí, hasta ahora.

Christina Hammock Koch está a punto de cambiar esa historia.

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Su nombre no aparece por casualidad en la misión Artemis II, es el resultado de una trayectoria construida en los lugares más extremos del planeta, donde el error no es una opción y resistir lo es todo.

Del hielo al espacio

Antes de convertirse en astronauta, Koch ya vivía al límite. Pasó un invierno completo en la Antártida, en la estación Amundsen Scott, uno de los entornos más hostiles del mundo, donde durante meses soportó temperaturas de hasta 80 grados bajo cero, aislamiento total y oscuridad prolongada. Allí no solo trabajó como ingeniera, también integró equipos de rescate y respuesta a emergencias.

Ese tipo de experiencia, sobrevivir en espacios cerrados, remotos y dependientes de la tecnología, es en esencia un entrenamiento para el espacio.

Pero su historia empezó mucho antes. Nació en Michigan y creció en Carolina del Norte, entre paisajes rurales y una curiosidad que no cabía en su entorno. De niña, llenaba las paredes de su habitación con mapas, recortes y fotografías de lugares lejanos, la Antártida, el océano, el espacio, y sin saberlo estaba dibujando su propio destino.

Su camino académico la llevó a formarse en ingeniería eléctrica y física, luego trabajó en el centro Goddard de la NASA y en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, donde participó en el desarrollo de instrumentación para misiones espaciales, incluida la sonda Juno hacia Júpiter.