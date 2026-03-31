Durante décadas, ir a la Luna fue una historia contada solo por hombres. Entre 1968 y 1972, 24 astronautas viajaron hasta ella y ninguna mujer estuvo allí, hasta ahora.
Christina Hammock Koch está a punto de cambiar esa historia.
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Su nombre no aparece por casualidad en la misión Artemis II, es el resultado de una trayectoria construida en los lugares más extremos del planeta, donde el error no es una opción y resistir lo es todo.
Del hielo al espacio
Antes de convertirse en astronauta, Koch ya vivía al límite. Pasó un invierno completo en la Antártida, en la estación Amundsen Scott, uno de los entornos más hostiles del mundo, donde durante meses soportó temperaturas de hasta 80 grados bajo cero, aislamiento total y oscuridad prolongada. Allí no solo trabajó como ingeniera, también integró equipos de rescate y respuesta a emergencias.
Ese tipo de experiencia, sobrevivir en espacios cerrados, remotos y dependientes de la tecnología, es en esencia un entrenamiento para el espacio.
Pero su historia empezó mucho antes. Nació en Michigan y creció en Carolina del Norte, entre paisajes rurales y una curiosidad que no cabía en su entorno. De niña, llenaba las paredes de su habitación con mapas, recortes y fotografías de lugares lejanos, la Antártida, el océano, el espacio, y sin saberlo estaba dibujando su propio destino.
Su camino académico la llevó a formarse en ingeniería eléctrica y física, luego trabajó en el centro Goddard de la NASA y en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, donde participó en el desarrollo de instrumentación para misiones espaciales, incluida la sonda Juno hacia Júpiter.
Pero su carrera nunca fue de escritorio, pasó por Groenlandia, Alaska y Samoa Americana, consolidando un perfil técnico y operativo poco común incluso dentro del cuerpo de astronautas.
En 2013 fue seleccionada por la NASA y seis años después, en 2019, llegó su primera gran misión, un viaje a la Estación Espacial Internacional que terminaría marcando un récord.
Koch permaneció 328 días consecutivos en el espacio, la estancia individual más larga realizada por una mujer hasta ese momento, durante ese tiempo participó en múltiples experimentos y realizó seis caminatas espaciales.
Entre ellas hubo una que quedaría en la historia, la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres, junto a la astronauta Jessica Meir. El momento fue simbólico, durante décadas la presencia femenina en el espacio fue limitada, incluso en 2019 una caminata prevista tuvo que cancelarse por la falta de trajes adecuados en talla para mujeres, evidenciando que el sistema aún no estaba completamente diseñado para ellas.
Meses después lo lograron. Koch lo explicó sin dramatismo, eran astronautas haciendo su trabajo, pero el mundo entendió que algo estaba cambiando.
El próximo paso, la Luna
Ahora ese cambio llega a una nueva escala.
Christina Koch será parte de Artemis II, la primera misión tripulada del programa que busca regresar a la humanidad a la Luna, durante unos diez días la nave Orion orbitará el satélite en una misión clave para probar sistemas antes de futuros alunizajes.
No será aún el regreso a la superficie lunar, pero sí un paso decisivo, y en ese paso Koch puede convertirse en la primera mujer en viajar hacia la Luna.
Su presencia no responde a una cuota simbólica, es el resultado de años de experiencia técnica, resistencia física y capacidad para operar en condiciones extremas, y también parte de una transformación más amplia en la exploración espacial, donde las tripulaciones empiezan a reflejar mejor la diversidad del mundo que representan.
Ella misma lo entiende como un proceso, ha dicho que cada misión es un paso necesario para llegar más lejos, incluso hacia Marte, pero también ha hablado de algo más simple y profundamente humano, mirar la Luna.
Desde el Polo Sur, en medio del aislamiento, le decía a su familia que estaban viendo la misma Luna, aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia, esa idea, la de un cielo compartido, la acompañó mucho antes de imaginar que algún día estaría tan cerca de ella.
Cuando la nave Orión se eleve, no será solo otro viaje al espacio, será el momento en que una mujer, por primera vez, forme parte del camino hacia la Luna.