Delcy Rodríguez pide liberar a Maduro tras captura por EE.UU.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que el único presidente del país es Nicolás Maduro, tras la operación en la que, según el Gobierno venezolano, el mandatario fue capturado por fuerzas de Estados Unidos durante una serie de acciones militares en Caracas y otras zonas del país.

Declaración en cadena nacional

En una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión, Rodríguez reiteró la exigencia de liberación inmediata. "Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", dijo, en un mensaje en el que también sostuvo que el Ejecutivo se mantiene en funciones y con capacidad de respuesta.

Reunión del Consejo de Defensa

La vicepresidenta informó que encabezó un consejo de defensa con la participación de figuras clave del poder público. Entre los asistentes mencionó al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; al fiscal general, Tarek William Saab; a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; a la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez; y al comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.

Acusación contra Washington y llamado a la calma

Rodríguez calificó la operación como una agresión y aseguró que se trata de una acción que "viola flagrantemente" la Carta de la ONU. También vinculó lo ocurrido con el llamado al diálogo que, según dijo, Maduro había planteado días atrás en una entrevista.

En el mismo mensaje, pidió al país "mantenerse en calma" y apeló a la unidad interna ante lo que describió como una etapa de defensa de la soberanía e independencia. Añadió que el Gobierno está listo para proteger los recursos naturales y sostuvo que esos recursos deben estar orientados al "desarrollo nacional".

Trump habla de transición e inversiones

Desde Washington, el presidente Donald Trump aseguró que, tras la captura de Maduro, su Administración "va a gobernar" Venezuela y que los líderes de un proceso de transición serán parte de su equipo de seguridad. Mencionó al secretario de Estado, Marco Rubio, y afirmó que este ya conversó con la vicepresidenta venezolana para iniciar el proceso político.

Trump también dijo que compañías petroleras estadounidenses invertirán "miles de millones de dólares" para recuperar la infraestructura del sector petrolero en Venezuela, que describió como deteriorada.

