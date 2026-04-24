Familiares piden a Petro interceder por 16 colombianos detenidos en Venezuela

Un colectivo de familiares de ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que interceda en favor de 16 connacionales acusados de terrorismo en ese país.

La solicitud fue presentada este viernes mediante una carta pública, aprovechando la visita del mandatario colombiano a Caracas. En el documento, el Comité de Familiares por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol pidió una intervención “inmediata y directa” ante el Gobierno venezolano.

El objetivo principal es que se gestione la revisión urgente de los procesos judiciales de los detenidos, quienes fueron capturados en operativos relacionados con los denominados “tancol”, término utilizado por las autoridades venezolanas.

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Solicitan amnistía y revisión de procesos

Los familiares también solicitaron que los colombianos sean incluidos en una amnistía, como vía para recuperar su libertad. Además, pidieron que se active la asistencia consular y que el Estado colombiano tenga acceso a los centros de reclusión donde se encuentran estas personas.

Según indicaron, esta medida permitiría verificar su estado de salud y condiciones de detención, aspectos que consideran prioritarios.

En la carta, el colectivo aseguró que los detenidos son en su mayoría campesinos, mecánicos, enfermeras y trabajadores, y los calificó como “falsos positivos” dentro de estas operaciones.

También denunciaron que las capturas se habrían realizado sin orden judicial ni flagrancia, y que varios de los detenidos fueron incomunicados y sometidos a torturas. Asimismo, afirmaron que se les habrían construido expedientes judiciales y que enfrentan cargos o ya han sido condenados por terrorismo.

Propuesta de seguimiento institucional

Otra de las solicitudes planteadas es la creación de una mesa de seguimiento en conjunto con la Cancillería de Colombia, con el fin de monitorear el avance de los procesos judiciales y mantener informadas a las familias.

El documento también recuerda que en marzo pasado familiares y activistas de la ONG Surgentes pidieron al Parlamento venezolano revisar los casos de personas acusadas de terrorismo que no fueron incluidas en la Ley de Amnistía aprobada en febrero.

Según registros mencionados en ese momento por el activista Oglis Ramos, existirían alrededor de 140 casos de personas señaladas por supuestos vínculos con grupos “tancol”.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años desde 1999, pero solo aplica a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en distintos años. Esto deja por fuera otros casos, especialmente aquellos relacionados con operaciones militares y delitos como terrorismo, corrupción, homicidio o violaciones de derechos humanos.

Un llamado a la intervención diplomática

En medio de este panorama, las familias insisten en que el Gobierno colombiano debe asumir un rol activo para lograr la liberación de los detenidos.

La carta concluye con un pedido claro: que se priorice la situación de los 16 colombianos y se adelanten gestiones diplomáticas que permitan revisar sus casos y garantizar sus derechos.

*Con información de EFE*