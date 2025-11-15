Lo que comenzó como un incendio dentro de un complejo fabril en Carlos Spegazzini, en la provincia de Buenos Aires, terminó convirtiéndose en una fuerte explosión que sacudió a los habitantes de la zona en la noche del viernes. Aun con la magnitud del estallido, los bomberos de Tristán Suárez confirmaron que no hay víctimas fatales registradas hasta el momento.

Fuego en instalaciones con agroquímicos provocó el estallido

De acuerdo con información oficial, las llamas se propagaron por tres edificios del complejo industrial donde se almacenaban productos agroquímicos, un factor que habría multiplicado la intensidad de la explosión. Un oficial de los Bomberos de Tristán Suárez, que participaba en las labores de control, explicó a Reuters que las unidades continúan trabajando para evitar que el fuego avance hacia otras estructuras.

Videos muestran una enorme columna de fuego

La dimensión del accidente quedó registrada en imágenes difundidas por medios argentinos. Fotografías y videos obtenidos de redes sociales muestran una columna de fuego de gran altura y el instante en que se produce el estruendo que se escuchó en sectores alejados de Spegazzini. Los registros circularon rápidamente, generando preocupación en municipios cercanos al parque industrial.

Sin fallecidos, pero con heridos leves en viviendas cercanas

Aunque el incidente convocó a numerosos equipos de emergencia, el oficial principal del destacamento de Carlos Spegazzini confirmó que no se reportan muertes por el siniestro. Sin embargo, el alcalde de Ezeiza, Gastón Granados, señaló en declaraciones al canal TN que algunas personas resultaron con heridas leves en viviendas próximas al lugar de la explosión.

Granados subrayó que todavía no es posible determinar el origen exacto del incendio. “Es muy confuso todo”, afirmó, mientras el personal de emergencia continúa en la zona.