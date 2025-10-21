Inicio
Louvre dice cuántos millones de euros perdió en mediático robo

Mar, 21/10/2025 - 16:54
El museo del Louvre compartió la cifra estimada del valor de todas las joyas que fueron robadas el 19 de octubre.
EFE

El Museo del Louvre estima en 88 millones de euros el valor de las ocho joyas de la corona francesa robadas el domingo pasado en la Galería de Apolo, según informó este martes la fiscal de fiscal, Laure Beccuau.

En unas declaraciones al canal RTL, Beccuau aseguró que las investigaciones "avanzan" con la identificación de al menos cuatro personas que entraron en la galería de Apolo, donde se realizó el robo, que calificó de "extremadamente espectacular".

La fiscal dijo además que "no está descartada" la pista de que una persona de dentro del museo haya ayudado a la banda de ladrones.

Asimismo, Beccuau consideró que los asaltantes "jamás obtendrán esa suma considerable" de 88 millones si deciden fundir o desmontar los objetos.

El robo del pasado domingo, considerado como el del "siglo" por los medios franceses, ha creado una polémica en Francia y una lluvia de críticas hacia la dirección del museo y el ministerio de Cultura, al que critican por no haber protegido suficientemente una de las instituciones más emblemáticas del mundo. 

Agencia EFE
