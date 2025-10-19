El Gobierno de Israel anunció este domingo la suspensión inmediata del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye insumos esenciales como alimentos, medicinas y combustible, luego de reanudar los bombardeos sobre el enclave palestino. La medida fue divulgada por medios locales como Cadena 12 de televisión israelí, que afirmó que el Ejecutivo actuó siguiendo la recomendación del Ejército israelí.

La decisión se produjo tras un incidente en Rafah (sur de Gaza) durante la mañana del domingo, cuando presuntos agentes de la policía de Hamás habrían intercambiado disparos con soldados israelíes. Sin embargo, la organización islamista negó esta versión.

Le puede interesar: Trump prepara sanciones económicas contra Colombia

Suspensión de ayuda humanitaria “hasta nueva orden”

Israel ordenó detener el flujo de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza “hasta nueva orden”, como respuesta a lo que considera una violación del alto al fuego por parte de Hamás. Autoridades israelíes indicaron a medios internacionales que esta resolución fue adoptada conforme a “directrices políticas”, luego de acusar a la milicia de incumplir el acuerdo de cese de hostilidades.

Esta interrupción marca una nueva etapa de tensión en el conflicto, pues afecta directamente la distribución de suministros esenciales para la población gazatí, que depende en gran medida de la asistencia internacional.