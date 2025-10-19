Inicio
Israel suspende ayuda humanitaria a Gaza según medios israelíes

Dom, 19/10/2025 - 16:26
Israel podría haber bloqueado la entrada de ayuda a Gaza tras un enfrentamiento con fuerzas vinculadas a Hamás, aunque el grupo niega los hechos.
Según medios israelíes, el Gobierno de Israel habría ordenado suspender el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.
El Gobierno de Israel anunció este domingo la suspensión inmediata del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye insumos esenciales como alimentos, medicinas y combustible, luego de reanudar los bombardeos sobre el enclave palestino. La medida fue divulgada por medios locales como Cadena 12 de televisión israelí, que afirmó que el Ejecutivo actuó siguiendo la recomendación del Ejército israelí.

La decisión se produjo tras un incidente en Rafah (sur de Gaza) durante la mañana del domingo, cuando presuntos agentes de la policía de Hamás habrían intercambiado disparos con soldados israelíes. Sin embargo, la organización islamista negó esta versión.

Suspensión de ayuda humanitaria “hasta nueva orden”

Israel ordenó detener el flujo de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza “hasta nueva orden”, como respuesta a lo que considera una violación del alto al fuego por parte de Hamás. Autoridades israelíes indicaron a medios internacionales que esta resolución fue adoptada conforme a “directrices políticas”, luego de acusar a la milicia de incumplir el acuerdo de cese de hostilidades.

Esta interrupción marca una nueva etapa de tensión en el conflicto, pues afecta directamente la distribución de suministros esenciales para la población gazatí, que depende en gran medida de la asistencia internacional.

 

El Ejército de Israel reportó que milicianos palestinos lanzaron un misil antitanque contra una excavadora militar, seguido de disparos contra unidades de apoyo. No se registraron bajas en el ejército hebreo. Como respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una serie de ataques aéreos en el sur de Gaza.

Más de 20 objetivos fueron bombardeados tras el incidente en Rafah, en lo que se considera la crisis más grave desde el alto al fuego declarado el 11 de octubre. Además, según fuentes de seguridad estadounidenses citadas por Axios, Israel habría informado a Estados Unidos antes de reanudar los bombardeos sobre Gaza.

 

Israel
Gaza
Coyuntura internacional
