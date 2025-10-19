El senador estadounidense Lindsey Graham afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, prepara una fuerte respuesta económica contra Colombia por el presunto apoyo al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Le puede interesar: ¿Cómo acceder a la pensión vitalicia en 2025? Requisitos y trámite

Declaraciones de Lindsey Graham

A través de su cuenta oficial en X , @LindseyGrahamSC, el senador informó que sostuvo una “conversación muy positiva” con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a los países que, según él, apoyan el narcotráfico.

Graham destacó que Trump “es más duro que cualquier otro presidente de nuestra historia” y que le comunicó su decisión de actuar no solo contra traficantes y comerciantes ilegales, sino también “donde más les duele: en el bolsillo”.

Según el senador, el mandatario anunciaría entre hoy y mañana la imposición de aranceles importantes contra Colombia, como parte de una estrategia para presionar económicamente al país en medio de crecientes tensiones bilaterales por el tema de drogas.

Trump no “juega” cuando se trata de EE. UU.

En su mensaje, Graham enfatizó que una de las lecciones más claras sobre Trump —y que “el mundo está aprendiendo rápidamente”— es que cuando se trata de proteger a los Estados Unidos, él no ‘JUEGA’.

El senador respaldó la postura del presidente y reiteró que esta medida busca frenar lo que el gobierno considera una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense debido al aumento del tráfico de narcóticos.