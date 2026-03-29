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¿Qué dijo Maduro en la carta que compartió su hijo?

Dom, 29/03/2026 - 10:12
Nicolás Maduro y su esposa hablaron por primera vez desde que fueron capturados en enero a través de una carta divulgada por su hijo.
Nicolás Maduro carta
Créditos:
Archivo particular

El presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, reiteraron este domingo su llamado a la unión y paz en Venezuela, en una carta divulgada un día después de publicar su primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado.

"Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz", pidieron Maduro y Flores en la misiva, publicada en la cuenta de Instagram del hijo del mandatario, el diputado Nicolás Maduro Guerra.

Escrita con ocasión del Domingo de Ramos, la carta hace múltiples referencias bíblicas y en ella hacen un llamado a la oración en el inicio de la Semana Santa.

"Que haya unión nacional, reencuentro entre todos y todas, reconciliación sincera y paz con justicia", concluyeron en la carta.

Se trata del segundo mensaje firmado por Maduro y Flores desde su captura durante el ataque militar de EE.UU. en Caracas, el pasado tres de enero.

El sábado se divulgó en las redes sociales del mandatario depuesto un texto en el que también afirmaron estar "serenos" y "firmes", y agradecieron las cartas de apoyo recibidas en la prisión.

Estos mensajes se publican días después de la comparecencia de Maduro y Flores ante un tribunal en Nueva York, donde el jueves un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

El día de la audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y retomar la presencia diplomática en la capital.

La misión, encabezada por el encargado de negocios de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, inició su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.

Creado Por
Agencia EFE
Nicolás Maduro
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