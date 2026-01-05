Inicio
Mundo

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de todos los cargos

Lun, 05/01/2026 - 12:37
El presidente venezolano y la primera dama comparecieron por primera vez ante un juez federal en Estados Unidos tras su captura y traslado desde Caracas.
Captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, arrive at the Wall Street Heliport during their transport to the federal courthouse for their arraignment in New York, New York, USA, 05 January 2026.
Créditos:
EFE/EPA/Stringer

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante su primera comparecencia.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente", declaró Maduro preguntado en el tribunal.

El líder venezolano aseguró no haber visto su acusación antes de comparecer en el tribunal y desconocer sus derechos.

Poco después, Flores se declaró "no culpable, completamente inocente".

Al principio de la audiencia, preguntado por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, el mandatario se presentó en español como el presidente de Venezuela y aseguró que se encontraba "secuestrado" en suelo estadounidense.

"Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas", afirmó.

Por otra parte, los letrados solicitaron atención médica para ambos porque, según dijeron, tienen "problemas de salud".

El letrado Mark Donnelly afirmó que Flores "sufrió lesiones importantes durante su secuestro" y sugirió que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante el tribunal de Nueva York después de haber sido arrestados el pasado sábado en Caracas en un operativo de las fuerzas estadounidenses y trasladados a Estados Unidos para ser juzgados bajo la jurisdicción estadounidense.

La acusación en contra de Maduro por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020, fue ampliada para incluir a su esposa y añadir más cargos.

Los nuevos cargos le acusan de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.

Su esposa está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

Nicolás Maduro
Mundo
Cilia Flores
Venezuela
Estados Unidos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Maduro y su esposa volverán a comparecer ante un juez de EE. UU. en marzo
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.).
El tribunal federal de Nueva York fijó la fecha de la segunda audiencia del presidente venezolano y la primera dama tras declararse no culpables de los cargos.
Política
Análisis: ¿Cómo podría Trump influir en las elecciones de 2026?
Análisis: cómo podría Trump influir en las elecciones de 2026
¿Qué pesa más en 2026: orgullo nacional ante la injerencia o miedo a sanciones y crisis? El ‘factor Trump’ entra de lleno a la campaña.
Mundo
Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, abogados de Nicolás Maduro
Defensa de Maduro y Cilia Flores en EE. UU.: Pollack y Donnelly
Perfil de Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, los abogados que lideran la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante EE. UU.
Bogotá
Bogotá se consolidó en 2025 como la ciudad más visitada de Colombia
El turismo en Bogotá alcanzó su mejor año en 2025.
El turismo en Bogotá alcanzó su mejor año en 2025, con récord de visitantes, eventos internacionales y mayor reconocimiento global.