¿Quién es Cilia Flores? Figura clave del chavismo y esposa de Maduro

Durante más de tres décadas, Cilia Flores construyó una trayectoria política que la llevó desde los márgenes sociales de Caracas hasta el corazón del poder político venezolano. Aunque su nombre suele aparecer ligado al de Nicolás Maduro, su carrera pública se desarrolló de forma autónoma, con cargos de alto nivel que, en determinados momentos, la ubicaron por encima de su esposo en términos institucionales.
Este sábado, ambos volvieron a compartir destino: fueron detenidos durante una incursión militar de fuerzas estadounidenses en Venezuela y enfrentarán imputaciones por narcotráfico en un tribunal de Nueva York, según informó la Fiscalía de Estados Unidos.
Al igual que gran parte de la dirigencia oficialista, Cilia Flores surgió políticamente bajo el liderazgo de Hugo Chávez, figura central del movimiento bolivariano. Fue durante la campaña presidencial de 2013, tras la muerte del exmandatario, cuando Nicolás Maduro la presentó públicamente como “la primera combatiente”, descartando el título tradicional de primera dama.
En aquel acto, Maduro afirmó que Flores no sería una figura decorativa ni una “segundona”, reforzando la idea de su rol activo dentro del proyecto político.
En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra Cilia Flores, como parte de un paquete dirigido al círculo más cercano de Maduro. El entonces secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, sostuvo que el mandatario dependía de aliados cercanos para conservar el poder mientras el país atravesaba una profunda crisis.
Maduro reaccionó con dureza ante esas medidas y pidió que no se involucrara a su familia. Sin embargo, años después, la Fiscalía estadounidense anunció imputaciones contra ambos, desoyendo aquella advertencia pública.
Infancia, estudios y cargos políticos
Cilia Flores nació en 1956 en Tinaquillo, en el estado Cojedes. Según ha relatado Maduro, creció en una vivienda humilde y, a los cuatro años, se trasladó con su familia a Caracas, donde vivió en Catia y Boquerón, sectores populares del oeste de la capital. Es la menor de seis hermanos.
Se graduó de abogada a los 32 años en la Universidad Santa María y se especializó en derecho penal y laboral. Su vida política comenzó a tomar forma tras el intento de golpe de Estado liderado por Hugo Chávez en febrero de 1992, cuando se integró al equipo legal que defendió a los militares involucrados.
Fue en ese contexto donde conoció a Nicolás Maduro, entonces cercano a Chávez. Desde ese momento, sus trayectorias personales y políticas quedaron unidas.
En 1993, Flores fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos y militó en el MBR-200, el MVR y posteriormente en el PSUV, partido del que integra su dirección nacional.
Tras la llegada de Chávez al poder en 1998, su ascenso fue rápido. En 2000 fue electa diputada, y en 2006 se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela, cargo que ocupó durante seis años, en un parlamento dominado por el chavismo.
Su gestión estuvo marcada por controversias, como la prohibición del acceso de la prensa al hemiciclo, medida que se mantuvo hasta enero de 2016. También enfrentó señalamientos de nepotismo, acusaciones que rechazó públicamente.
En 2012, Chávez la nombró Procuradora General de la República, cargo que ocupó hasta marzo de 2013, cuando falleció el mandatario.
Familia, medios y el caso de los sobrinos
Flores y Maduro formalizaron su relación en julio de 2013, tras años de convivencia. No tuvieron hijos biológicos juntos, pero criaron como pareja a los tres hijos de ella y uno de él.
En 2015, Flores lanzó el programa televisivo “Con Cilia, en familia” y en 2016 el espacio radial “Decisiones”. Sin embargo, ese mismo año su familia quedó en el centro de la atención internacional.
En noviembre de 2015, sus sobrinos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron imputados en Nueva York por narcotráfico, acusados de intentar enviar 800 kilogramos de cocaína desde Caracas hacia Estados Unidos. En 2017, ambos fueron condenados a 18 años de prisión.
Aunque fueron liberados en octubre de 2022 tras un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela, en diciembre posterior recibieron nuevas sanciones, al igual que Carlos Erik Malpica Flores, otro sobrino de Cilia.
Hoy, esos antecedentes familiares quedan eclipsados por un hecho mayor: Cilia Flores y Nicolás Maduro enfrentan juntos a la justicia estadounidense, cerrando un ciclo político que comenzó hace más de 30 años bajo la sombra del chavismo.