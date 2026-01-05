¿Quién es Cilia Flores? Figura clave del chavismo y esposa de Maduro

Durante más de tres décadas, Cilia Flores construyó una trayectoria política que la llevó desde los márgenes sociales de Caracas hasta el corazón del poder político venezolano. Aunque su nombre suele aparecer ligado al de Nicolás Maduro, su carrera pública se desarrolló de forma autónoma, con cargos de alto nivel que, en determinados momentos, la ubicaron por encima de su esposo en términos institucionales.

Este sábado, ambos volvieron a compartir destino: fueron detenidos durante una incursión militar de fuerzas estadounidenses en Venezuela y enfrentarán imputaciones por narcotráfico en un tribunal de Nueva York, según informó la Fiscalía de Estados Unidos.

Al igual que gran parte de la dirigencia oficialista, Cilia Flores surgió políticamente bajo el liderazgo de Hugo Chávez, figura central del movimiento bolivariano. Fue durante la campaña presidencial de 2013, tras la muerte del exmandatario, cuando Nicolás Maduro la presentó públicamente como “la primera combatiente”, descartando el título tradicional de primera dama.

En aquel acto, Maduro afirmó que Flores no sería una figura decorativa ni una “segundona”, reforzando la idea de su rol activo dentro del proyecto político.

En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra Cilia Flores, como parte de un paquete dirigido al círculo más cercano de Maduro. El entonces secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, sostuvo que el mandatario dependía de aliados cercanos para conservar el poder mientras el país atravesaba una profunda crisis.

Maduro reaccionó con dureza ante esas medidas y pidió que no se involucrara a su familia. Sin embargo, años después, la Fiscalía estadounidense anunció imputaciones contra ambos, desoyendo aquella advertencia pública.