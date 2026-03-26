Un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles declaró culpables a Meta y YouTube por perjudicar la salud mental de menores, en un caso considerado histórico sobre la adicción a redes sociales. Como resultado, ambas compañías deberán pagar una indemnización de 3 millones de dólares.

La decisión marca un precedente clave en Estados Unidos sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el bienestar de sus usuarios, especialmente niños y adolescentes.

El caso: adicción desde la infancia

El juicio comenzó a finales de enero tras la demanda presentada por una joven de 20 años, identificada como K.G.M., quien aseguró haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube durante su infancia.

Según su testimonio, el diseño de estas plataformas fomentó el uso compulsivo, afectando su salud mental y su desarrollo personal. El jurado concluyó que las empresas no implementaron medidas suficientes para prevenir estos daños.

Cómo se repartirá la multa

El fallo establece que:

Meta asumirá el 70 % de la indemnización

YouTube cubrirá el 30 % restante

Además de los 3 millones de dólares por daños morales y económicos, el jurado continúa deliberando sobre posibles daños punitivos adicionales, lo que podría aumentar significativamente la sanción.

Un precedente con más de 1.500 casos en juego

Este veredicto no solo impacta a las empresas implicadas, sino que abre la puerta a la resolución de más de 1.500 demandas similares en Estados Unidos contra plataformas digitales.

El caso también incluía a TikTok y Snapchat, pero ambas compañías lograron evitar el juicio al alcanzar acuerdos confidenciales.

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Meta bajo creciente presión legal

La sentencia se suma a otro fallo reciente en Nuevo México, donde Meta fue condenada a pagar 375 millones de dólares por ocultar información relacionada con riesgos en sus plataformas, incluyendo casos de explotación infantil.

Estos procesos forman parte de una ola creciente de litigios que buscan establecer límites claros sobre la responsabilidad de las redes sociales.

Qué significa este fallo para el futuro

El caso podría cambiar las reglas del juego en la industria tecnológica. Expertos consideran que:

Se impulsarán nuevas regulaciones sobre redes sociales

Habrá mayor control sobre algoritmos y contenido

Se reforzará la protección de menores en internet

En definitiva, la decisión del jurado de Los Ángeles no solo sanciona a Meta y YouTube, sino que también envía un mensaje claro a toda la industria: la salud mental de los usuarios ya no puede quedar en segundo plano.