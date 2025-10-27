Inicio
Neutrogena retira toallitas desmaquillantes por riesgo bacteriano

Lun, 27/10/2025 - 14:43
El retiro, ordenado por Revue, la empresa matriz de Neutrogena, fue clasificado como de Clase II por parte de la FDA.
Toallas desmaquillantes de Neutrógena.
Créditos:
Freepik.

El gigante de productos de belleza Neutrogena retiró más de 15.000 paquetes de toallitas desmaquillantes de estanterías en cuatro estados de Estados Unidos tras detectar la presencia de una bacteria potencialmente peligrosas, según indicó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés).

El retiro, ordenado por Revue, la empresa matriz de Neutrogena, fue clasificado como de Clase II por parte de la FDA, lo que significa que el uso del producto podría causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, aunque el riesgo para la población general es bajo.

Los productos dieron positivo por la bacteria pluralibacter gergoviae, que suele considerarse un patógeno oportunista, es decir, que generalmente solo causa infecciones en personas inmunodeprimidas, con enfermedades crónicas, o con dispositivos biomédicos o heridas abiertas.

En concreto, el retiro afecta a 1.312 cajas de las toallitas desmaquillantes ultrasuaves de 25 paquetes de 50 unidades cada uno de Neutrogena, con el número de lote 1835U6325A, según informó la FDA. Cada caja contiene 12 paquetes.

En lo que va de año, varias empresas que producen productos cosméticos y de cuidado personal se han visto obligadas a retirar sus productos de circulación por contaminación bacterniana.

En agosto, DermaRite Industries emitió un retiro voluntario a nivel nacional de diversos productos para la piel y el cabello tras detectar el complejo bacteriano Burkholderia cepacia, conocido por causar infecciones potencialmente mortales, especialmente en poblaciones vulnerables. El retiro incluyó jabones de manos, desodorantes, lociones, champús y desinfectantes de manos. 

Creado Por
Agencia EFE
Estados Unidos
Coyuntura internacional
