El ADN fue determinante en la identificación de los dos sospechosos que fueron arrestados en las últimas horas por su presunta relación con el robo en el Louvre ocurrido el pasado 19 de octubre.

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a la cadena pública Franceinfo, en la escena del crimen se hallaron trazas genéticas coincidentes con los perfiles de los arrestados, ambos con antecedentes delictivos y en el radar de la policía desde hace tiempo.

Las detenciones se produjeron la noche del sábado, después de que uno de los sospechosos, presunto integrante del grupo de cuatro personas que protagonizó el robo, intentara abandonar Francia por el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle, con destino presunto a Argelia.

El segundo arresto ocurrió casi al mismo tiempo, en Seine Saint Denis, en las afueras de París, aunque las autoridades no han revelado más detalles.

Ambos hombres, de unos 30 años, permanecen bajo custodia policial. Su arresto fue reportado inicialmente por los medios Paris Match y Le Parisien, y más tarde confirmado oficialmente por la Fiscalía de la República, que lamentó la divulgación precipitada de la información por considerarla perjudicial para las pesquisas en curso.

“Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de agentes movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de los delincuentes. Es demasiado pronto para ofrecer más detalles”, señaló la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

La investigación está a cargo de la Brigada de Represión del Crimen Organizado de París (BRB) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC), ambas especializadas en delitos de alto valor patrimonial.

Los arrestados fueron trasladados a la sede de la policía judicial en el distrito XVII de París, donde su detención provisional podría extenderse hasta 96 horas.

Los fiscales evalúan cargos por robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos, aunque podrían enfrentar acusaciones más graves si se demuestra que participaron en la destrucción o despiece de las joyas para facilitar su venta.

El botín, valorado en 88 millones de euros, incluía piezas históricas pertenecientes a la Corona francesa. Fue sustraído en apenas unos minutos de la Galería Apolo, una de las salas más emblemáticas del Louvre.

Hasta el momento no se han recuperado las joyas, cuyo valor patrimonial es considerado incalculable.