El Gobierno de facto talibán elevó a más de 20 los muertos y a 530 los heridos por el fuerte terremoto de magnitud 6,3 que sacudió la madrugada de este lunes el norte de Afganistán, informaron fuentes oficiales.



"Según la información recibida hasta el momento, 534 personas han resultado heridas y más de 20 han perdido la vida como consecuencia del terremoto de anoche en las provincias de Balkh y Samangan", declaró el portavoz del Ministerio de Salud Pública del régimen talibán, Sharafat Zaman, en un comunicado emitido este lunes.



Zaman explicó que los heridos han sido trasladados a hospitales, mientras los equipos de rescate siguen activos en las zonas afectadas, advirtiendo que las cifras podrían cambiar a medida que continúan las operaciones de búsqueda.



"Algunos de los heridos leves fueron llevados a hospitales privados o tratados localmente en sus comunidades", añadió.



El Ministerio de Salud Pública confirmó que los equipos médicos fueron enviados de inmediato a las regiones afectadas tras el sismo.



"Desde el momento del terremoto, los equipos médicos han llegado a las zonas afectadas", señaló Zaman, indicando que se celebró una reunión de coordinación y respuesta en la sede del ministerio con los funcionarios pertinentes para organizar los esfuerzos de emergencia.



"Se ha instruido a todos los hospitales cercanos para que permanezcan en alerta, y se desplegará apoyo médico desde las provincias vecinas si es necesario", afirmó.



El Gobierno de facto talibán difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las familias afectadas y ordenó a las autoridades locales enviar ayuda médica, alimentaria y de emergencia a las zonas damnificadas, según difundió en X el portavoz del Emirato Islámico, Hamdullah Fitrat.