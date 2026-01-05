Ciudadanos estadounidenses volvieron a activar en Estados Unidos una demanda judicial contra el chavismo, esta vez aprovechando la reciente captura de Nicolás Maduro. El proceso, radicado en Miami, apunta no solo contra el mandatario venezolano, sino también contra Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, y otros altos funcionarios del régimen, a quienes se acusa de secuestro, tortura y terrorismo.

Le puede interesar: Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, abogados de Nicolás Maduro

Demanda contra Maduro fue reactivada en Florida

De acuerdo con documentos judiciales conocidos este lunes, las víctimas presentaron una moción ante la Corte del Distrito Sur de Florida para que los acusados sean declarados en incumplimiento, luego de no responder a la demanda original interpuesta el 14 de agosto de 2025. Entre los demandantes figuran ciudadanos estadounidenses que estuvieron secuestrados en Venezuela, así como dos menores de edad.

El caso fue asignado al juez Darrin P. Gayles y se fundamenta en presuntas violaciones a varias leyes federales y estatales de Estados Unidos.

Las leyes invocadas en el proceso judicial

La acción legal señala a los acusados por infringir:

El Acta Federal Antiterrorismo (ATA)

El Acta Antiterrorismo del estado de Florida

La Ley RICO, que sanciona a organizaciones criminales corruptas

Según los demandantes, los funcionarios chavistas habrían actuado de manera coordinada para cometer delitos de terrorismo internacional contra ciudadanos estadounidenses.

Funcionarios chavistas señalados en la demanda

Además de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, el recurso judicial incluye a varios pesos pesados del poder venezolano:

Vladimir Padrino López , ministro de Defensa

Tarek William Saab , fiscal general

Diosdado Cabello , ministro del Interior

Maikel Moreno , expresidente del Tribunal Supremo de Justicia

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional

También figuran la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el exministro de Energía Eléctrica Néstor Reverol.

Acusaciones de terrorismo y vínculo con el Cartel de los Soles

La demanda sostiene que Maduro cometió “actos flagrantes de terrorismo” contra ciudadanos estadounidenses, y que los demandantes estuvieron cautivos con apoyo material ilegal del resto de los acusados.

El documento identifica a los señalados como miembros del Cartel de los Soles, organización que fue designada como grupo terrorista por Estados Unidos el año pasado. Según la acusación, este entramado habría facilitado secuestros, torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos.

Le puede interesar: Maduro y su esposa volverán a comparecer ante un juez de EE. UU. en marzo

Contexto: comparecencia de Maduro en Nueva York

La reactivación del proceso en Miami ocurre pocas horas después de la primera comparecencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal de Nueva York, tras su arresto el sábado durante un operativo de fuerzas estadounidenses en Caracas.

Ese mismo día, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada de Venezuela, en medio de la crisis política y judicial que enfrenta el régimen.

Maduro se declara “prisionero de guerra”

Durante la audiencia en Nueva York, Maduro se proclamó “prisionero de guerra” y se declaró inocente de los cargos que enfrenta, entre ellos:

Conspiración por narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos

Conspiración para utilizar armas de guerra

La segunda sesión del juicio en Nueva York está programada para el 17 de marzo, mientras que en Miami aún no se han revelado fechas concretas sobre los próximos pasos del caso civil.

Con ambos procesos avanzando en paralelo, el frente judicial contra el chavismo se intensifica en territorio estadounidense.

*Hecha con información de EFE*