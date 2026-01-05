Inicio
Mundo

Maduro y su esposa volverán a comparecer ante un juez de EE. UU. en marzo

Lun, 05/01/2026 - 14:47
El tribunal federal de Nueva York fijó la fecha de la segunda audiencia del presidente venezolano y la primera dama tras declararse no culpables de los cargos.
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.).
Créditos:
EFE/ Jane Rosenberg

El juez federal Alvin Hellerstein, a cargo del caso contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ordenó este lunes que la segunda comparecencia de ambos se celebre el 17 de marzo, tras haber concluido ya la primera audiencia ante una corte estadounidense.

El magistrado decretó la fecha de la segunda audiencia de Maduro y Flores ante una corte estadounidense después de que ambos compareciesen, dos días después de ser trasladados a Estados Unidos, ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

La primera comparecencia, que duró menos de una hora, fue más un procedimiento legal necesario antes de que se inicie el juicio.

Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de los que se les acusa, entre ellos conspiración por narcoterrorismo y por posesión de artefactos destructivos.

La acusación, presentada originalmente en 2020, fue ampliada en los últimos días y se incluyó a la primera dama, que antes no figuraba en los cargos. Flores está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

El pasado sábado, fuerzas estadounidenses entraron en Venezuela y detuvieron a Maduro y a Flores en Caracas para trasladarlos a Nueva York y que rindiesen cuentas antes la justicia del país.

El SDNY es uno de los tribunales más influyentes del país, con jurisdicción sobre Manhattan y Wall Street y competencia en casos de terrorismo, narcotráfico internacional, fraude financiero y crimen organizado. 

Mundo
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Cilia Flores
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Maduro y su esposa volverán a comparecer ante un juez de EE. UU. en marzo
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.).
El tribunal federal de Nueva York fijó la fecha de la segunda audiencia del presidente venezolano y la primera dama tras declararse no culpables de los cargos.
Política
Análisis: ¿Cómo podría Trump influir en las elecciones de 2026?
Análisis: cómo podría Trump influir en las elecciones de 2026
¿Qué pesa más en 2026: orgullo nacional ante la injerencia o miedo a sanciones y crisis? El ‘factor Trump’ entra de lleno a la campaña.
Mundo
Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, abogados de Nicolás Maduro
Defensa de Maduro y Cilia Flores en EE. UU.: Pollack y Donnelly
Perfil de Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, los abogados que lideran la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante EE. UU.
Bogotá
Bogotá se consolidó en 2025 como la ciudad más visitada de Colombia
El turismo en Bogotá alcanzó su mejor año en 2025.
El turismo en Bogotá alcanzó su mejor año en 2025, con récord de visitantes, eventos internacionales y mayor reconocimiento global.