Trump asegura que Maduro y Cilia van a Nueva York en el USS Iwo Jima

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y que son trasladados a Nueva York para ser procesados por presunto narcotráfico. Las declaraciones las entregó en una entrevista con Fox News, horas después de un operativo que, según su relato, se ejecutó durante la madrugada en territorio venezolano.

Lo que dijo Trump sobre el traslado

"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueron llevados primero a un buque, el Iwo Jima, y seguirán camino de Nueva York", afirmó Trump. También indicó que el traslado se hizo en helicóptero: "Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó".

Detalles del operativo en Venezuela

Trump describió el lugar donde, según él, se encontraba Maduro como una estructura fortificada, con "puertas de acero" y un "espacio seguro" diseñado para resistir un asalto. Aseguró que Maduro intentó llegar a esa zona, pero no alcanzó a encerrarse allí. Dijo, además, que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas con herramientas para atravesar el acero si era necesario, aunque finalmente "no le necesitaron".

El mandatario añadió que se trató de una captura "al detalle", preparada con anticipación. Según contó, se practicó la operación y hasta se habría construido una réplica de la vivienda, con los mismos blindajes, pasillos y escaleras, para ensayar el ingreso y la extracción.

Unidad involucrada y reportes de prensa

De acuerdo con medios estadounidenses citados en el reporte, la operación habría sido ejecutada por una unidad de élite de Delta Force, que habría sacado a Maduro y Flores de la cama y los habría subido a un helicóptero. Trump afirmó que uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos, pero sostuvo que no hubo bajas militares estadounidenses.

Qué viene en la vía judicial

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que Nicolás Maduro y Cilia Flores serán juzgados en un tribunal federal y precisó que el caso está radicado en el Distrito Sur de Nueva York. En un mensaje publicado en X, Bondi recordó que desde 2020 existe una acusación formal contra Maduro por cuatro cargos, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo, sustentada -según dijo- en una imputación avalada por un gran jurado en marzo de ese año.