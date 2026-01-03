Inicio
Trump dice a Petro "cuidarse el trasero" tras captura de Maduro

Sáb, 03/01/2026 - 13:02
Donald Trump afirmó que Gustavo Petro debe "cuidarse el trasero" tras la captura de Nicolás Maduro y lo acusó de producir y enviar cocaína a EE.UU.
Trump dice a Petro "cuidarse el trasero" tras captura de Maduro
Créditos:
EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, tiene que "cuidarse el trasero" después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El republicano vinculó su advertencia con acusaciones de narcotráfico y sostuvo que desde Colombia se produciría y enviaría cocaína hacia EE.UU.

Qué dijo Trump

Trump hizo esas declaraciones al ser consultado en una rueda de prensa sobre la reacción de Petro frente al operativo contra Maduro, a quien Washington acusa de liderar una red internacional de narcotráfico. Según Trump, Colombia tendría "laboratorios" y "fábricas" donde se produciría cocaína que luego llegaría a territorio estadounidense. "La están enviando a EE.UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero", insistió.

Respuesta de Petro en X

Horas antes, Petro respondió en X a un comentario periodístico que sugería que el presidente colombiano estaría inquieto por lo que Maduro podría declarar ante autoridades estadounidenses. Petro negó esa preocupación y escribió: "No estoy preocupado para nada". El mensaje del periodista mencionaba al llamado "Cartel de los Soles", en referencia a las acusaciones que desde hace años formula Estados Unidos contra dirigentes venezolanos.

Contexto de críticas cruzadas

El cruce ocurre en medio de tensiones acumuladas entre Petro y Trump por la estrategia antidrogas de Washington en el Caribe y el Pacífico, que el Gobierno colombiano ha cuestionado en distintos momentos. En ese contexto, Trump ya había endurecido su discurso en las últimas semanas: el mes pasado advirtió que Petro podría ser "el siguiente" después de Maduro, manteniendo la línea de señalar a líderes de la región por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Por ahora, las declaraciones marcan un nuevo punto alto en el intercambio público entre ambos mandatarios, con Petro defendiendo su postura de tranquilidad ante el caso Maduro y Trump elevando el tono con acusaciones directas contra Colombia.

Creado Por
Agencia EFE
Donald Trump
Gustavo Petro
Colombia
Estados Unidos
