Inicio
Mundo

Trump revive la Doctrina Monroe tras Maduro: ¿qué cambia ahora?

Sáb, 03/01/2026 - 13:33
Monroe regresa como política de Estado: aliados, control y advertencias. Qué cambia para América Latina cuando EE. UU. “marca territorio”.
Doctrina Monroe y “Trump Corollary”: qué plantea la NSS 2025
Créditos:
EFE

El 3 de enero de 2026, Donald Trump conectó la captura de Nicolás Maduro con una idea antigua y muy cargada en América Latina: la Doctrina Monroe. “Nos olvidamos de ella... ya no nos olvidamos”, dijo, antes de rematar que el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental “nunca será cuestionado de nuevo”. La frase no es solo retórica: encaja con la National Security Strategy 2025 (NNS), que revive Monroe y la convierte en política de Estado bajo el rótulo de "Trump Corollary", lo que varios ya llaman la "Doctrina Donroe".

Monroe y la frase que divide: "America para los americanos"

Monroe nació en 1823 como advertencia a Europa: no más colonizaciones en el continente. De ahí salió el lema "America para los americanos". El problema es quién define “americanos”. En Washington suele leerse como una línea de defensa del hemisferio; en buena parte de la región se recuerda como una puerta abierta a la tutela. Esa ambigüedad explica por qué reaparece cada vez que EE. UU. decide “marcar territorio”. 

Qué cambia con el "Trump Corollary"

La NSS 2025 es explícita: EE. UU. dice que “reafirmará y aplicará” la Doctrina Monroe para “restaurar” su preeminencia en el hemisferio y para proteger su “homeland”. Y resume sus objetivos en dos verbos que dicen mucho: "enlist and expand" (sumar aliados y ampliar control). En la práctica, el documento ordena la agenda regional alrededor de tres temas fáciles de vender en política interna: migración, drogas y freno a competidores “no hemisféricos” (con foco en China). 

Maduro como “caso ejemplar” de la doctrina

La captura de Maduro, reportada por agencias y medios internacionales tras ataques y explosiones en Caracas, funciona como una demostración de capacidad y mensaje: EE. UU. no solo sanciona, también actúa. Reuters recoge, además, una idea clave de Trump: que Washington pretende influir directamente en la transición y “correr” Venezuela por un tiempo, algo que ya abrió una discusión sobre legalidad y escalamiento regional.

La coyuntura colombiana: Petro bajo presión pública

En esa misma lógica entra Colombia. Este 3 de enero, Trump dijo que Gustavo Petro debe “cuidarse el trasero” y lo acusó de tener “laboratorios de cocaína” que terminarían en EE. UU. Es una señal de cómo la nueva doctrina mezcla seguridad, diplomacia y exposición mediática: el mensaje no se manda por canales discretos, se lanza en rueda de prensa, con costo político inmediato. 

Lo que queda en el aire es si este giro termina en cooperación forzada (más alineamiento antinarcóticos y migratorio) o en choque abierto. La “Doctrina Donroe” no necesita ocupar países para sentirse: le basta con definir prioridades, premiar aliados y advertir a quienes no se ajusten.

 

Donald Trump
Nicolás Maduro
América latina
Mundo
Estados Unidos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Trump revive la Doctrina Monroe tras Maduro: ¿qué cambia ahora?
Doctrina Monroe y “Trump Corollary”: qué plantea la NSS 2025
Monroe regresa como política de Estado: aliados, control y advertencias. Qué cambia para América Latina cuando EE. UU. “marca territorio”.
Mundo
Trump pone la mira en el petróleo de Venezuela tras la captura de Maduro
Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), durante una declaración junto al secretario de Estado Marco Rubio (2-i) y el secretario de Guerra Pete Hegseth (d) este sábado, desde Palm Beach (FL, EE.UU.).
El presidente de Estados Unidos aseguró que empresas petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para recuperar una infraestructura que calificó como “en muy mal estado”.
Mundo
Trump dice a Petro "cuidarse el trasero" tras captura de Maduro
Trump dice a Petro "cuidarse el trasero" tras captura de Maduro
Donald Trump afirmó que Gustavo Petro debe "cuidarse el trasero" tras la captura de Nicolás Maduro y lo acusó de producir y enviar cocaína a EE.UU.
Mundo
Resolución Absoluta: así se ejecutó la operación para capturar a Maduro
Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escuchando al presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense Dan Caine (c) durante una declaración este sábado, desde Palm Beach (FL, EE.UU.).
El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU. reveló cómo se ejecutó la misión militar que permitió la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas.