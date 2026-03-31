El cierre del escrutinio de la Cámara de Representantes terminó ajustando la foto que había dejado el preconteo la noche del 8 de marzo. El cambio más visible fue el del Pacto Histórico, que pasó de 39 a 42 curules y quedó como la bancada más grande de la corporación. Más que un vuelco total del mapa político, lo que mostró la revisión oficial fue que algunas curules seguían abiertas y que, en departamentos cerrados, unas cuantas mesas podían alterar la distribución final de escaños.

Dos departamentos explican el salto del Pacto

El crecimiento del Pacto no salió de una sola plaza, sino de ajustes puntuales en departamentos donde el escrutinio cambió la asignación de la última curul. En Santander, la revisión dejó por fuera al verde Luis Ferley Sierra y le dio la credencial a Yolanda Silva Romero, lo que le permitió al Pacto quedarse con una segunda curul en el departamento. En Nariño ocurrió algo parecido: el cierre del escrutinio le dio una tercera curul a Christian Palacios Ledezma y dejó sin escaño al liberal Julio Aníbal Álvarez, que aparecía favorecido en la foto preliminar. Ahí estuvo, en buena parte, la diferencia entre la primera lectura electoral y la conformación que terminó consolidándose.

En el Centro Democrático hubo ajustes, pero no un salto igual

En el caso del Centro Democrático, el escrutinio dejó movimientos más acotados. En Bogotá, el partido conservó sus seis curules, aunque cambió el nombre que ocupó la última de ellas: salió Josías Fiesco, que aparecía con escaño en el preconteo, y entró Jesús Lorduy tras la revisión oficial. En la capital, además, el partido sumó 7.814 votos adicionales frente al conteo preliminar. La diferencia con el Pacto es que aquí el escrutinio no alteró de la misma manera el tamaño de la bancada, sino su composición y la solidez de su resultado en una de las circunscripciones más disputadas del país.

¿Por qué una cosa fue el domingo y otra después?

La clave para entender esa diferencia está en el propio sistema electoral. La Registraduría recuerda que el preconteo tiene un carácter informativo y no jurídico, mientras que los resultados oficiales solo existen cuando concluye el escrutinio, a cargo de las comisiones escrutadoras y del Consejo Nacional Electoral. Por eso la fotografía del domingo sirve para anticipar tendencias, pero no necesariamente para cerrar la asignación definitiva de curules, sobre todo cuando hay reclamaciones, revisiones de formularios o diferencias estrechas entre listas.

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Una corrección puntual, no un remezón completo

El balance general muestra que el escrutinio sí movió fichas relevantes, pero no desordenó por completo la elección. De acuerdo con el registrador Hernán Penagos, la coincidencia entre preconteo y resultados oficiales fue del 99,8 %, una cifra que ayuda a poner el debate en perspectiva. La historia de fondo, entonces, no es la de una Cámara totalmente distinta a la que se vio el 8 de marzo, sino la de una revisión oficial que terminó favoreciendo sobre todo al Pacto Histórico, le permitió crecer hasta 42 curules y lo dejó arrancando el nuevo Congreso con una ventaja política y simbólica frente al resto de bancadas.



