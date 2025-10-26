Así reaccionó la política nacional al triunfo de Iván Cepeda en la consulta

El senador Iván Cepeda se consolidó este domingo 26 de octubre como el ganador de la consulta presidencial del Pacto Histórico, con más del 70 % de las mesas informadas, según el preconteo de la Registraduría. Por supuesto, desde distintas orillas políticas se pronunciaron a través de sus redes sociales a esta victoria, que poco a poco va acomodando las fichas del progresismo para el 2026.

Así reaccionó el mundo de la política a la virtual victoria de Iván Cepeda

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X, escribió que se impuso la democracia en Colombia.

"Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante", escribió.