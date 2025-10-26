Inicio
Así reaccionó la política nacional al triunfo de Iván Cepeda en la consulta

Dom, 26/10/2025 - 17:47
Líderes del Pacto Histórico y de otros partidos reaccionaron al triunfo de Iván Cepeda en la consulta, que definió el rumbo del bloque progresista hacia 2026.
Iván Cepeda, candidato a la Presidencia.
Créditos:
Prensa de Iván Cepeda.

El senador Iván Cepeda se consolidó este domingo 26 de octubre como el ganador de la consulta presidencial del Pacto Histórico, con más del 70 % de las mesas informadas, según el preconteo de la Registraduría. Por supuesto, desde distintas orillas políticas se pronunciaron a través de sus redes sociales a esta victoria, que poco a poco va acomodando las fichas del progresismo para el 2026.

Así reaccionó el mundo de la política a la virtual victoria de Iván Cepeda

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X, escribió que se impuso la democracia en Colombia.

"Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante", escribió.

Otros miembros del partido político como Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Susana Muhamad también se pronunciaron y aprovecharon para felicitar a su colega y compañero.

Creado Por
Sandra Vargas
Iván Cepeda
Pacto Histórico
Elecciones 2026
Gustavo Petro
