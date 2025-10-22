Inicio
CNE otorga personería jurídica al partido Progresistas de Pizarro

Mié, 22/10/2025 - 16:02
El Consejo Nacional Electoral confirmó que el partido Progresistas, liderado por la senadora María José Pizarro, obtuvo su personería jurídica tras separarse del MAIS.
María José Pizarro.
Créditos:
Kienyke.com

El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó oficialmente la personería jurídica del partido Progresistas, liderado por la senadora María José Pizarro. Esta colectividad nació tras la escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), con el propósito de fortalecer la base política del Pacto Histórico y avanzar hacia su consolidación como partido único.

La decisión se formalizó mediante notificación del CNE, que confirmó que Progresistas había subsanado las observaciones pendientes y pagado las multas que mantenían en pausa la resolución aprobada el pasado 3 de septiembre. De esta forma, la personería dejó de ser condicionada y pasó a tener plenos efectos legales.

“Nos acaba de informar el Consejo Nacional Electoral hace contados minutos que ya Progresistas cuenta con su personería jurídica; es decir, ya somos un nuevo partido político legal en Colombia”, celebró Pizarro, quien destacó el esfuerzo de su equipo para superar los “ires y venires” del proceso.

Con este reconocimiento, se despeja parte del camino hacia la fusión definitiva del Pacto Histórico, una meta que busca unificar las distintas fuerzas progresistas bajo un solo movimiento legalmente reconocido. Sin embargo, el proceso aún enfrenta trabas, ya que el CNE mantiene condicionada la personería del Pacto mientras se resuelven los trámites internos del Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

Pizarro hizo un llamado al tribunal electoral para que acelere este trámite y permita que la fusión se concrete en los próximos meses. “Esperamos que pronto podamos iniciar nuestro tránsito hacia el Pacto Histórico sin mayores traumatismos”, señaló la senadora.

La adhesión de Progresistas al Pacto será determinante para las listas al Congreso de 2026, donde Pizarro se perfila como cabeza de lista al Senado, acompañada por el representante David Racero y el congresista Heráclito Landinez, también vinculados a la nueva colectividad.

Creado Por
Sandra Vargas
María José Pizarro
Consejo Nacional Electoral
Gobierno Nacional
Coyuntura Nacional
