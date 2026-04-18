Gobierno convocó junta de seguridad por presuntas amenazas contra Iván Cepeda

El Gobierno Nacional convocó una junta de seguridad extraordinaria tras conocerse alertas sobre un posible atentado contra el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, en medio de un clima de creciente tensión durante la campaña electoral.

El anuncio fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien informó que la reunión se llevó a cabo en la noche del 17 de abril con la participación de la cúpula militar, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El objetivo principal era analizar la información disponible y definir acciones para prevenir cualquier riesgo contra los aspirantes a la Presidencia.

“Activamos una junta de inteligencia conjunta extraordinaria enfocada específicamente en lo que hemos conocido a través de las redes sociales”, señaló el ministro desde un consejo de seguridad realizado en Baranoa, Atlántico. El funcionario agregó que todas las capacidades de la fuerza pública serán desplegadas para garantizar la seguridad de los candidatos de cara a los comicios del próximo 31 de mayo.

La decisión del Gobierno se produce luego de que el presidente Gustavo Petro advirtiera públicamente sobre la existencia de información concreta relacionada con un posible ataque contra Cepeda. A través de su cuenta en redes sociales, el mandatario aseguró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ya contaría con datos sobre este supuesto plan.

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, afirmó Petro en su mensaje.

En ese contexto, el ministro Sánchez confirmó que ya se han establecido contactos con autoridades de Estados Unidos para verificar la información disponible y coordinar medidas de prevención. Según explicó, la cooperación internacional es clave para enfrentar posibles amenazas que puedan afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

Desde Washington también se han conocido reacciones frente a las alertas de seguridad. El funcionario del Departamento de Estado, Michael Kozak, advirtió que cualquier intento de atentar contra candidatos presidenciales tendrá consecuencias severas. “Quienes estén pensando en hacerles daño se enfrentarán a un castigo terrible si tan solo lo intentan”, afirmó.

Las preocupaciones por la seguridad no se limitan a un solo candidato. En las últimas horas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció un supuesto plan del Ejército de Liberación Nacional (Eln) para atentar contra la senadora y también aspirante presidencial Paloma Valencia.

Según Uribe, la información provendría de interlocutores del mismo grupo armado, y responsabilizó a alias “Pablito” y a “Antonio García” de un eventual intento de magnicidio. Además, el exmandatario aseguró que existirían presiones para favorecer electoralmente a otro candidato, lo que aumenta la preocupación en torno a la seguridad del proceso.

Estas versiones, sumadas a las alertas iniciales, han llevado a las autoridades a reforzar los protocolos de protección para todos los aspirantes. La convocatoria de la junta extraordinaria busca precisamente evaluar la veracidad de las amenazas y establecer una respuesta coordinada que garantice la integridad de los candidatos.

El escenario actual refleja un ambiente de alta sensibilidad en materia de seguridad política, en el que tanto el Gobierno como actores internacionales han reiterado la necesidad de proteger el ejercicio democrático. Entretanto, las autoridades continúan monitoreando la situación y avanzan en la adopción de medidas para evitar cualquier hecho que ponga en riesgo la jornada electoral.