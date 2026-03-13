La primera encuesta tras las elecciones: Cepeda, Espriella y Paloma lideran



La primera encuesta divulgada tras las legislativas y consultas del 8 de marzo muestra que la carrera presidencial de 2026 todavía no tiene una sola foto. La medición de Atlas Intel para Semana, publicada el 12 de marzo, presenta cuatro escenarios de primera vuelta con variaciones en la oferta de candidatos. En uno de ellos, Iván Cepeda lidera con 36,4 %, seguido de Abelardo de la Espriella con 27,9 % y Paloma Valencia con 17,5 %. En otro, Paloma pasa al primer lugar con 39,2 %, seguida por Cepeda con 35,7 % y Sergio Fajardo con 12,3 %.

La encuesta se realizó entre el 10 y el 12 de marzo a 4.291 personas, con metodología digital de Atlas Random Digital Recruitment, un margen de error de ±2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %. El sondeo se conoció, además, cuando todavía seguía abierto el período de inscripción de candidaturas presidenciales.

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Cuatro escenarios, no una sola tabla

Ese es el dato central del estudio. La encuesta no presenta una única medición de intención de voto, sino cuatro escenarios distintos de primera vuelta. Por eso, leerla como si dejara un ranking definitivo entre candidatos distintos puede ser engañoso.

Lo que sí muestra con claridad es que hay un grupo de nombres que se repite en la parte alta de la competencia. Cepeda, De la Espriella y Paloma Valencia aparecen una y otra vez entre los más fuertes, mientras Fajardo conserva espacio en algunos escenarios. Más que cerrar la carrera, la encuesta dibuja cómo se mueve el tablero dependiendo de quiénes entren o salgan de la contienda.

La segunda vuelta tampoco queda resuelta

Los cruces de segunda vuelta refuerzan esa idea. En la medición, Paloma Valencia supera a Iván Cepeda por 45,7 % a 38,4 %, mientras Abelardo de la Espriella también le gana por 43,5 % a 39,2 %. El escenario más apretado es el de Cepeda contra Sergio Fajardo, con 36,9 % frente a 36,7 %.

Eso sugiere que una cosa es encabezar uno de los escenarios de primera vuelta y otra muy distinta consolidarse en un eventual balotaje. La encuesta, por ahora, deja abierta esa disputa.

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Una medición tomada con el tablero todavía en movimiento

El momento en que se hizo la encuesta también importa. El trabajo de campo coincidió con los últimos días del período ordinario de inscripción presidencial y con el plazo adicional para formalizar las candidaturas surgidas de las consultas del 8 de marzo. En otras palabras, el sondeo se tomó cuando la oferta todavía no estaba del todo cerrada.

En ese mismo contexto, la medición registró una desaprobación de 53,7 % a la gestión de Gustavo Petro, frente a una aprobación de 37,5 %. No es un dato que explique por sí solo el comportamiento electoral, pero sí ayuda a ubicar el ambiente político en el que fue levantada la muestra.

Lo que deja esta encuesta

Más que definir un ganador, la primera encuesta tras el 8M muestra que la presidencial sigue abierta y que el orden de los punteros cambia según el escenario medido. Ese matiz es clave: no hay una sola tabla, ni una sola carrera, ni una sola lectura posible. Lo que aparece, por ahora, es un reacomodo de fuerzas en el que Cepeda, De la Espriella y Paloma Valencia arrancan como los nombres más visibles del momento.