Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, renunció a Colombia Humana

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro y una de las figuras históricas que acompañaron al mandatario desde sus años en el M-19, oficializó su renuncia a Colombia Humana, el movimiento político fundado por el hoy jefe de Estado. SEMANA conoció que la carta de dimisión fue radicada el pasado 16 de octubre y que el martes 25 de noviembre las directivas aceptaron su salida, en medio de crecientes tensiones internas y denuncias de irregularidades.

Herrán iniciará ahora el impulso de su propio proyecto político: Colombia Red Profunda, un movimiento con el que busca abrirse espacio en la lista que conformará la Fuerza de la Paz —colectividad liderada por Roy Barreras— junto con el Partido del Trabajo, Ernesto Samper y Clara López, entre otros sectores progresistas. Su decisión implica un reacomodo dentro del universo del petrismo, que desde hace meses enfrenta divisiones públicas.

Aunque en su carta de renuncia no detalló motivos, fuentes del movimiento confirmaron que Herrán se apartó por las supuestas arbitrariedades que ha denunciado desde la segunda asamblea de Colombia Humana, donde habló abiertamente de “fraude” en las votaciones internas. Según dijo entonces, algunos sectores de izquierda habrían impedido que se convirtiera en presidenta del partido, un cargo para el cual tenía serias aspiraciones.

En diálogo con SEMANA, Herrán aseguró que fue víctima de “violencia política” dentro de la colectividad. Sin dar nombres, señaló que la falta de formación política y el afán de protagonismo de ciertos dirigentes terminaron creando un ambiente hostil e improductivo. Sus críticas han estado dirigidas en especial hacia la senadora Gloria Flórez, con quien sostiene profundas diferencias.

Las tensiones no son nuevas. El 27 de agosto, tras una jornada de fuertes disputas en la asamblea del partido, el presidente Petro hizo un llamado a la calma en sus redes sociales. Herrán, sin embargo, respondió públicamente: “Mi querido y amado Petro, se te advirtió y permitiste que unas señoras acabaran con la democracia de Colombia Humana. Creíste en ellas y ellos, y ahí está el resultado”. En su mensaje afirmó que la violencia política había obligado a cientos de militantes a retirarse.

Según conoció este medio, Andrés y Andrea Petro —hijos de la expareja— también se encuentran distantes de Colombia Humana, lo que refleja un distanciamiento más amplio entre el presidente y su propia casa política. Las disputas internas del movimiento han generado incomodidad en el mandatario, quien ha evitado intervenir directamente en la controversia.

Herrán afirmó que llevaba un año “callando” y dedicándose a trabajar en los territorios, lejos de las confrontaciones internas. Ahora, con su renuncia oficializada, asegura que hablará cuando sea necesario, “no para hacer daño”, sino para pedir que cesen los ataques dentro del sector político que contribuyó a formar.

Colombia Humana, por su parte, continúa enfrentando dificultades para avanzar en su fusión con el Pacto Histórico de cara a las elecciones legislativas de 2026. La salida de Herrán agrega un nuevo capítulo a la crisis interna que vive el movimiento.