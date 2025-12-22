En la tarde de este lunes 22 de diciembre se confirmó que la senadora Paloma Valencia participará oficialmente en la Gran Consulta por Colombia, mecanismo con el que varios sectores políticos buscarán definir un candidato único de cara a las elecciones presidenciales. La jornada de consulta está programada para el próximo 8 de marzo.

La decisión se conoció luego de varios días de deliberación interna. Aunque Valencia había sido aceptada formalmente en la coalición el pasado domingo en horas de la mañana, la congresista aseguró que antes de confirmar su participación debía escuchar a la militancia del Centro Democrático y consultar con la dirigencia de su colectividad.

Consultas internas antes de tomar la decisión

Durante las últimas horas, la senadora sostuvo conversaciones con diferentes militantes del partido, quienes le expresaron sus opiniones frente a la conveniencia de participar en la consulta interpartidista. Además, Valencia se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del Centro Democrático, y con el director de la colectividad, Gabriel Vallejo.

Tras estos encuentros, la congresista tomó la decisión de sumarse a la consulta, argumentando la necesidad de ofrecer una alternativa política sólida y de participar en un escenario amplio que permita contrastar ideas y propuestas con otros sectores.

Fuentes cercanas al partido señalaron que la determinación se tomó luego de evaluar el contexto político actual y la importancia de no aislarse de los espacios de definición electoral que están tomando fuerza de cara a 2026.

Una consulta con varios aspirantes

La Gran Consulta por Colombia cuenta hasta el momento con siete aspirantes, incluida Paloma Valencia. Los otros precandidatos que hacen parte de esta coalición son Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, David Luna y Mauricio Cárdenas.

Se trata de un grupo diverso, con perfiles que van desde exalcaldes y exministros hasta figuras del periodismo y la academia, lo que anticipa una contienda interna marcada por visiones distintas sobre el rumbo político, económico y social del país.

Posibles nuevos nombres en la coalición

En paralelo, los integrantes de la coalición sostuvieron en las últimas horas una reunión con el exministro y exembajador Juan Carlos Pinzón, quien también evalúa la posibilidad de sumarse a la consulta. Aunque no se ha confirmado su ingreso, su nombre ha sido mencionado como una de las posibles incorporaciones al bloque político.

La eventual llegada de nuevos aspirantes podría modificar el panorama de la consulta y ampliar el debate interno sobre seguridad, economía, relaciones internacionales y gobernabilidad.

Un escenario clave rumbo a las presidenciales

La participación de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia marca un nuevo capítulo en la reorganización de fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales. La consulta del 8 de marzo se perfila como un escenario decisivo para medir liderazgos, capacidad de movilización y respaldo ciudadano, en un contexto político aún fragmentado y con múltiples precandidaturas en disputa.