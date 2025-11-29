¿Por qué Gobierno denunció penalmente a Claudia López?

La Delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional-EB anunció este 29 de noviembre, desde Llorente (Nariño), que radicó una denuncia penal contra la precandidata presidencial Claudia López. El equipo negociador acusa a la exalcaldesa de Bogotá de realizar afirmaciones “calumniosas, irresponsables e infundadas” en relación con el proceso de negociación que adelanta el Ejecutivo.

Según el comunicado, López declaró recientemente que “toda mesa de negociación de este Gobierno debe terminarse ya”, pues —a su juicio— serían “un concierto para delinquir contra el país”. La delegación calificó estas palabras como temerarias, carentes de sustento y potencialmente constitutivas de delito, razón por la cual pidió la intervención de la Fiscalía.

Negociadores defienden legitimidad del proceso

El equipo encabezado por Armando Novoa reiteró que las mesas de paz se adelantan con estricto apego a la Constitución, la ley y los decretos que autorizan formalmente el diálogo con la Coordinadora Nacional-EB. Recordaron que existe un marco jurídico claro, incluido un decreto de junio de 2024 con aval presidencial, que define los alcances, procedimientos y compromisos del proceso.

Los negociadores insistieron en que cualquier insinuación de corrupción o delito debe ser investigada por las autoridades judiciales competentes, “incluidas aquellas relacionadas con altos funcionarios y las declaraciones del Presidente de la República, Gustavo Petro”.

Críticas y tensión en el debate electoral

En respuesta a los cuestionamientos de López, la Delegación sostuvo que su condición de precandidata presidencial no la habilita a “hacer señalamientos irresponsables sobre delitos que no hemos cometido”. Aseguró que estas afirmaciones afectan la legitimidad de la Mesa y deterioran la calidad del debate electoral en un contexto político especialmente sensible.

La controversia se suma a un clima de creciente polarización, en el que los procesos de paz del Gobierno han sido objeto de fuertes debates públicos.

Llamado ante reciente crimen en Popayán

Finalmente, la Delegación del Gobierno hizo un llamado de solidaridad tras el asesinato del teniente coronel Rafael Granados en un ataque sicarial en Popayán, subrayando la necesidad de avanzar en soluciones de diálogo que reduzcan la violencia en el país.