¿Qué implica el apoyo de Colombia Justa Libres a De la Espriella?

Lead: Colombia Justa Libres anunció su respaldo en primera vuelta a Abelardo de la Espriella. El apoyo mueve el tablero de la campaña presidencial en un momento de competencia cerrada dentro del bloque de derecha, a pocas semanas de las elecciones del 31 de mayo.

El anuncio fue hecho por Ricardo Arias Mora, presidente de la colectividad, quien informó que la decisión fue tomada de manera unánime y que el respaldo se dará desde la primera vuelta. En su mensaje, el partido sostuvo que la adhesión se basa en la defensa de la vida, la familia y la libertad, y aseguró que cuenta con 370.000 militantes y simpatizantes, una cifra presentada por la propia organización como parte de su capacidad de movilización electoral.

Más allá del anuncio, el respaldo llega en un momento clave para la campaña. La más reciente medición de Guarumo y EcoAnalítica ubicó a Iván Cepeda con 37,5 % de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella con 20,2 % y Paloma Valencia con 19,9 %. En ese escenario, la adhesión de Colombia Justa Libres le da a De la Espriella un nuevo apoyo organizado en medio de una disputa muy estrecha por el segundo lugar y por el liderazgo de la derecha.

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El movimiento también tiene una lectura política más amplia. Días antes, De la Espriella había marcado distancia con los partidos tradicionales, mientras que Arias señaló que su colectividad no se sentía aludida por esa expresión. Esa combinación muestra que el candidato sigue sumando respaldos, pero sin abrir del todo la puerta a una negociación más amplia con las maquinarias tradicionales que todavía no definen una postura unificada en esta campaña.

En lo inmediato, el apoyo no cambia la tarjeta electoral ni el calendario. La Registraduría informó que la primera vuelta presidencial se celebrará el 31 de mayo de 2026 y que en marzo quedaron inscritas 14 candidaturas para la Presidencia. Lo que sí cambia es la competencia por las adhesiones políticas y religiosas en la recta final de la campaña, cuando cada estructura territorial puede pesar en la movilización de votantes y en la consolidación de alianzas para una eventual segunda vuelta.