Las elecciones legislativas no terminan cuando cierran las urnas. Después del 8 de marzo todavía vienen varias etapas antes de que el nuevo Congreso entre en funciones: los escrutinios oficiales, el cierre jurídico del resultado electoral y, finalmente, el inicio del nuevo periodo constitucional el 20 de julio.

Del preconteo al resultado oficial

Lo primero que hay que tener claro es que el dato que se conoce la noche de la elección no es el definitivo. La Registraduría distingue entre el preconteo, que es informativo y no tiene valor jurídico, y los escrutinios, que son los que verifican, cuentan y consolidan los votos con efectos legales. Para las elecciones de Congreso de 2026, el calendario oficial fijó el 10 de marzo como inicio de los escrutinios.

Ese punto es clave porque ahí empieza el cierre formal del resultado. En otras palabras, el mapa político puede parecer definido desde la noche del 8 de marzo, pero jurídicamente todavía falta una etapa decisiva: la revisión de actas, reclamaciones y consolidaciones que pueden ajustar el resultado preliminar.

Después del escrutinio, viene el cierre institucional

Tras los escrutinios no basta con que un candidato aparezca como ganador en el tablero. El proceso electoral todavía debe cerrarse por la vía institucional. La Constitución señala que el Consejo Nacional Electoral decide los recursos contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y, en esos casos, hace la declaratoria de elección y expide las credenciales correspondientes.

Eso significa que entre marzo y julio hay una fase menos visible, pero determinante: la que convierte el resultado electoral en una elección formalmente consolidada. Por eso, aunque desde marzo ya se perfila la nueva composición política del Senado y la Cámara, todavía no arranca el ejercicio del nuevo Congreso.

Lea aquí: Wadith Manzur y Karen Manrique se entregaron tras orden de captura por caso UNGRD

El nuevo Congreso no empieza a legislar en marzo

La fecha verdaderamente decisiva es el 20 de julio. La Constitución establece que los senadores y representantes son elegidos para un periodo de cuatro años que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección. Para el Congreso elegido el 8 de marzo de 2026, eso significa que su periodo arranca el 20 de julio de 2026 y se extiende hasta el 20 de julio de 2030.

Ese mismo día comienza también la nueva legislatura. El artículo 138 de la Constitución señala que el Congreso se reúne por derecho propio en sesiones ordinarias en dos periodos al año: el primero va del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo, en año de elecciones al Congreso, va del 16 de marzo al 20 de junio.

Dicho de forma simple: los congresistas elegidos en marzo no empiezan a legislar de inmediato. Su periodo constitucional comienza el 20 de julio, cuando arranca el nuevo ciclo legislativo.

Antes de eso, el Congreso actual sigue ejerciendo

Un error común es pensar que el Congreso saliente queda políticamente congelado apenas se conocen los resultados. No es así. Mientras no llegue el relevo del 20 de julio, el Congreso actual mantiene sus funciones. De hecho, la Constitución prevé que, en el año en que se realizan elecciones legislativas, el segundo periodo ordinario de sesiones corre del 16 de marzo al 20 de junio.

Eso deja claro que entre marzo y julio conviven dos tiempos distintos. Por un lado, el del Congreso elegido, que espera el cierre oficial del proceso electoral. Por otro, el del Congreso saliente, que sigue sesionando y puede debatir o tramitar asuntos dentro del periodo ordinario previsto por la Constitución.

¿Qué pasa el 20 de julio?

El 20 de julio no solo marca el inicio del periodo constitucional de los nuevos congresistas. También abre formalmente la nueva legislatura y activa la renovación de las mesas directivas. La Constitución establece que las mesas directivas de las cámaras y de sus comisiones permanentes se renuevan cada año para la legislatura que se inicia el 20 de julio. La Ley 5 de 1992 también dispone que la mesa directiva de cada cámara se elige por un año a partir de esa fecha.

Además, la propia Constitución aclara que las sesiones del Congreso son instaladas conjunta y públicamente por el Presidente de la República, aunque esa ceremonia no es esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones.

La ruta, sin enredos

El calendario, en términos prácticos, queda así: 8 de marzo, votación; 10 de marzo, inicio de escrutinios; después, el cierre oficial del resultado electoral y la expedición de credenciales por la autoridad competente; del 16 de marzo al 20 de junio, sigue sesionando el Congreso saliente; y el 20 de julio, comienza el nuevo periodo constitucional del Congreso y arranca la legislatura 2026-2027.