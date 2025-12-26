Inicio
Asonada en Pitalito, Huila, dejó un muerto y un policía herido

Vie, 26/12/2025 - 12:10
Un hombre falleció luego de un procedimiento policial por violencia intrafamiliar en Pitalito, Huila. Autoridades investigan los hechos ocurridos durante una asonada.
Un procedimiento policial para atender un presunto caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia en el municipio de Pitalito, al sur del Huila. Los hechos ocurrieron en plena vía pública del barrio La Pradera, donde un hombre perdió la vida tras resultar herido durante una intervención de la Policía Nacional, en medio de una asonada contra los uniformados.

Según el reporte oficial, varios policías acudieron al sector luego de un llamado de la comunidad que alertó sobre una riña asociada a un caso de violencia intrafamiliar. Al llegar al lugar, la patrulla fue abordada por un grupo de personas involucradas en el altercado, situación que rápidamente escaló a un intento de agresión contra los uniformados.

De acuerdo con las autoridades, durante el procedimiento una de las personas implicadas habría intentado despojar del arma de dotación a uno de los policías. Ante esta acción, el uniformado reaccionó de manera inmediata para proteger su integridad y la de sus compañeros, accionando su arma de fuego.

Como resultado de este hecho, un hombre identificado como Marcos Vacca Bulla resultó gravemente herido. Aunque fue trasladado a un centro asistencial del municipio, falleció minutos después mientras recibía atención médica. En el mismo episodio, uno de los policías también resultó lesionado, pero se encuentra fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.

El teniente coronel Hedel García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía en el Huila, explicó que el procedimiento se tornó violento por la intervención de terceros. “En un procedimiento policial por una riña de violencia intrafamiliar que nos reportó la comunidad en el barrio La Pradera de Pitalito, la patrulla fue objeto de una presunta asonada por parte de un grupo de personas que intentó agredir a los uniformados. En medio de la situación, una persona habría intentado despojar del arma de dotación a uno de los policías, quien accionó su arma y disparó contra esta persona que posteriormente falleció cuando era atendida en un hospital”, señaló el oficial.

Durante el operativo, otra persona implicada en la gresca fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía Local de Pitalito, donde deberá responder por los presuntos delitos de violencia intrafamiliar y asonada.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que permita el desarrollo de los procedimientos policiales y se abstenga de atacar a los uniformados. Insistieron en que este tipo de reacciones pueden agravar las situaciones y derivar en consecuencias lamentables como la ocurrida en este caso.

Sandra Vargas
