Accidente aéreo en Vaupés deja cuatro muertos

Lun, 10/11/2025 - 17:31
Aeronave HK-641 de Nativa Air se estrelló minutos después de despegar en Vaupés; tres funcionarios de la Registraduría viajaban a bordo.
Avioneta HK-641
Créditos:
Registraduría

Una avioneta de la empresa Nativa Air, identificada con matrícula HK-641, se accidentó este lunes en zona rural del Vaupés mientras cubría la ruta Yavarate – Papunahua – Bocoa – Mitú. Según el reporte inicial, la aeronave perdió contacto con los sistemas de control aproximadamente dos minutos después del despegue, lo que activó de inmediato las alertas de emergencia.

La Registraduría Nacional confirmó que a bordo viajaban tres de sus funcionarios adscritos a la Delegación Departamental del Vaupés: Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes se desplazaban para cumplir labores relacionadas con la jornada de inscripción de cédulas en varios puestos de votación de la región.

Tras conocerse la emergencia, la Aeronáutica Civil activó los protocolos de Búsqueda y Salvamento, coordinados por el Centro de Rescate de la Regional Orinoquía. En la zona fueron desplegadas aeronaves de apoyo, equipos especializados en operaciones terrestres y grupos de socorro, con el respaldo de habitantes de comunidades cercanas que se sumaron a las labores.

Horas después, las autoridades confirmaron la ubicación de la aeronave. La información preliminar indica que la avioneta fue hallada completamente incinerada y que no habría sobrevivientes entre los cuatro ocupantes, aunque las autoridades aún trabajan en la verificación formal de identidades y en la recolección de evidencia en el punto del siniestro.

Colombia
