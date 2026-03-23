En la zona rural del municipio de Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, los cultivos de coca crecen a la vista de todos, al borde de los caminos y junto a viviendas, integrados al paisaje cotidiano de esta región del sur de Colombia, fronteriza con Ecuador, donde esta planta sigue siendo la base de la economía local.

En parcelas abiertas y sin mayor ocultamiento, los arbustos verdes de coca se extienden en medio de caminos rurales, mientras campesinos trabajan la hoja en estructuras improvisadas, reflejo de una actividad que, pese a su ilegalidad, permanece activa y normalizada.

Campesinos de la zona, que pidieron no ser identificados por razones de seguridad, aseguran a EFE que "el negocio atraviesa un mal momento" debido al control que ejercen los grupos armados ilegales sobre el precio de la pasta base de coca.

"Ahora la están pagando como a $2.600 (unos 70 centavos de dólar) el gramo, cuando antes llegó a $3.500 y hasta a $5.000 (entre 95 centavos y 1,35 dólares)", relatan al explicar que esta caída del precio ha reducido de forma significativa sus ingresos.

Aun así, reconocen que la coca sigue siendo, en muchos casos, la única opción viable, más atractiva o rentable que cultivos tradicionales.

"Uno puede sembrar otra cosa, pero sin vías (de comunicación) no hay cómo sacarla", dijeron, en referencia a productos como cacao, plátano, maíz o yuca promovidos en programas de sustitución del Gobierno.

En ese sentido, los campesinos coinciden en que, aunque existen iniciativas estatales como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), las condiciones estructurales impiden que los cultivos legales compitan con la economía de la coca.

"La coca no es solo un cultivo de subsistencia, sino también una decisión económica en territorios donde las alternativas legales no logran competir", resumen.