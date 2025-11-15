La madrugada de este sábado 15 de noviembre dejó en vilo al norte del Cauca. En el corregimiento de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, más de 200 disidentes de las Farc protagonizaron uno de los ataques más fuertes reportados este año contra una unidad de la Fuerza Pública. La ofensiva, ejecutada por miembros de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, comenzó con explosivos lanzados desde drones y continuó con intensas ráfagas de fusil.

Le puede interesar: Seis menores muertos en operación militar en Guaviare

Un ataque que inició antes del amanecer

Según los habitantes de esta población situada al borde de la vía Cali–Popayán, los primeros estallidos ocurrieron pasadas las 5:30 a. m.. Los alzados en armas dirigieron desde el aire artefactos explosivos hacia la subestación de Policía, lo que dio paso a un hostigamiento sostenido que todavía mantiene a los uniformados atrincherados.

Tras el bombardeo inicial, los insurgentes activaron cilindros cargados con explosivos posicionados alrededor de la instalación policial. Las detonaciones generaron pánico en la comunidad, que entró en un estado de alerta máxima.

Comercio paralizado y temor generalizado

La ofensiva también afectó la movilidad en la vía Panamericana, donde los disidentes atravesaron más de diez camiones y busetas, luego de disparar contra sus llantas para inmovilizarlos. Con esto, bloquearon completamente el corredor vial y se posicionaron a lo largo de la carretera.